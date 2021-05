Presenti anche il sindaco Lozza e l’assessore allo sport Vallara

Tanti soci dell’ASD vercuraghese presenti all’evento

VERCURAGO – Tanti soci del ASD CK90 di Vercurago si sono ritrovati nel giardino esterno della sede “canneto” per la presentazione di “All those years ago”, il libro scritto da Luigi “jimmy” Colombo, vera e propria memoria storica della canoa lecchese.

Presenti all’evento anche il sindaco di Vercurago Paolo Lozza e l’assessore allo sport Dario Vallara.

Ad aprire l’incontro è stato il presidente dell’ASD, Ruggero Torri, che ha ringraziato il “socio” Colombo, sottolineandone l’invidiabile spirito, e anche la autorità presenti. Subito dopo è stato il turno dell’autore del libro.

“Per molti anni ho collaborato con riviste di canoa, scrivendo articolo e qualche scheda tecnica – dichiara Colombo – il libro è stata un’estensione di questo lavoro, aggiungendo anche la storia della canoa nel nostro territorio. Si divide in due parti: la prima storica, con anche diversi box con divertenti ricordi, la seconda invece contiene un omaggio ai colleghi che non ci sono più e qualche divagazione esplorativa sui fiumi del nostro territorio”

Colombo ha anche spiegato il motivo del titolo in inglese, legandolo a una vecchia hit di George Harrison che andava di moda quando iniziò con la canoa.

“Siamo contento di essere presenti a questo evento – dichiara il sindaco Lozza – la sede della canoa è sita in una zona che ci siamo prodigati a ristrutturare, creando un campo da beach volley ed attrezzi sportivi per valorizzarla”.

Molto soddisfatto anche l’assessore Vallara. “L’ASD CK90 è uno dei fiori all’occhiello dello sport vercuraghese, un’attività sana e rispettosa dell’ambiente che da anni ottiene anche risultati importanti a livello nazionale”.

Il libro di Colombo è stato interamente finanziato dal CK90 e si inserisce nell’ambito delle attività organizzate per il trentesimo anno di vita della società.