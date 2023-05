Kayak. Lorenzo Corti d’argento agli Europei, festa in casa Ck Rivabella

Strepitoso 2° posto nella gara sprint a squadre con Giacomo Abbiati (Lodi) e Alberto Migliosi (Pescantina)

“Siamo davvero felici per un grande risultato. Nonostante sia Junior, è stato chiamato nella squadra azzurra Senior e si è fatto valere”

LECCO – Festa in casa Ck Rivabella per un importante risultato internazionale che ha riempito tutti di gioia. Protagonista Lorenzo Corti che, nonostante corra nella categoria Juniores, nelle scorse settimane era stato convocato nella squadra nazionale Senior, quella più importante, per i Campionati Europei di Skopje in Macedonia. Già questo potrebbe essere un ottimo traguardo, ma Lorenzo Corti non è un atleta che si accontenta e si è messo al collo una splendida medaglia continentale.

Grazie al risultato della gara sprint in singolo (16° posto a un passo dalla qualificazione alla finale), il lecchese ha conquistato uno dei tre posti per la gara a squadre: “Lorenzo e i suoi compagni sono stati bravissimi, non hanno sbagliato niente – racconta Claudio Bettinazzi, presidente del Ck Rivabella -. Sapevano di potersi giocare una medaglia, ma la concorrenza era davvero serrata: sono stati bravi, hanno conquistato l’argento (45″32) a soli 11 centesimi dalla medaglia d’oro della Slovenia (45″21) e davanti di mezzo secondo alla Francia (45″88) che ha chiuso terza”.

Per Lorenzo Corti, però, la soddisfazione vale doppio: “Non dobbiamo dimenticarci che lui è un atleta della categoria Juniores convocato nella squadra nazionale maggiore perciò, anagraficamente, era il più giovane di tutti – ha continuato Bettinazzi -. Non si è fatto intimorire e ha corso come sa fare lui conquistando un risultato importantissimo. Proprio il fatto che sia così giovane ci fa ben sperare tutti per il suo futuro, ma intanto ci godiamo questa splendida medaglia e gli facciamo i complimenti in attesa dei prossimi appuntamenti internazionali”.

Per la cronaca Lorenzo Corti, oltre alla sprint, ha affrontato anche la gara classica dove ha ottenuto il 25° posto in singolo, conquistando ancora una volta il posto nella gara a squadre dove ha chiuso 6° con il compagno Giacomo Abbiati (Lodi) e Roberto Lonardi (Pescantina).