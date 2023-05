Kayak, Lorenzo Corti è campione italiano sprint Junior

Il forte canoista del Ck Rivabella si conferma e ora pensa al mondiale di Augsburg (Germania)

Un pizzico di rammarico per la gara a squadre dove il Ck Rivabella sfiora la medaglia d’oro

VOBARNO (BS) – A fare notizia è ancora una volta Lorenzo Corti che, sul fiume Chiese, a Vobarno (BS) conquista il campionato italiano Juniores sprint. Una bella conferma per il campioncino del Ck Rivabella che, dopo l’ottimo risultato al campionato europeo Junior, si appresta ad andare in Germania per indossare di nuovo la maglia azzurra e partecipare al campionato europeo Senior sprint (9-10-11 giugno).

Un pizzico di rammarico, invece, per la gara a squadre Juniores dove il Ck Rivabella sfiora per un solo centesimo la medaglia d’oro e il titolo con Lorenzo Corti, Iacopo Brambilla e Riccardo Frigerio. C’è da dire, però, che la prima squadra classificata è stata squalificata a causa di un errore, i tre atleti infatti hanno sbagliato a mettere i pettorali e così è arrivata la decisione dei giudici. Sempre tra gli Junior c’è da annotare la mancata qualificazione (anche se per poco) alla finale di Iacopo Brambilla.

Per tutte le altre categorie quella di ieri è stata una gara nazionale: negli Allievi B successo di Marilù Brambilla, mentre nella pari categoria maschile Pietro Corti è giunto 2°. Nei Cadetti A, invece, oro per Massimo Bettinazzi. Nei Ragazzi vince Riccardo Frigerio, mentre Riccardo Rosa chiude al 10° posto. Nei Seniores 6° Luca Riva, 10° Matteo Pasquale, mentre Gioele Rota non ha centrato la finale. Nel C2 Seniores medaglia di bronzo per Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi, lo stesso Auriemma non ha poi centrato la finale nel C1 Senior. Per quanto riguarda le gare a squadre: 4° posto per Edoardo Auriemma, Luca Riva e Matteo Pasquale; 6° Gioele Rota, Massimiliano Valsecchi e Riccardo Rosa.