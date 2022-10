La squadra del presidente Claudio Bettinazzi al gran completo nella gara di casa

“Sono contento per l’esordio dei giovani Daniele Cagliani e Stefano Capoferri; bene Riccardo Rosa che ha centrato la sua prima vittoria”

LECCO – E’ andata in scena oggi, 9 ottobre, la classica gara di canoa kayak Calolzio-Brivio organizzata dal Ck ’90 di Vercurago. Circa 4,5 i chilometri per le categorie Allievi e Cadetti, 8 per tutti gli altri, in palio il titolo di campione regionale lunga distanza (gare su una distanza superiore a 4,5 km).

Il Ck Rivabella, non poteva essere altrimenti, ha partecipato con la squadra al completo portandosi a casa la bellezza di nove titoli regionali. Andando in ordine d’età esordio assoluto per l’Allievo A Daniele Cagliani che ha chiuso con un buon 4° posto, mentre nelle Allieve B successo e titolo regionale per Marilù Brambilla. Negli Allievi B terzo posto per Massimo Bettinazzi che però conquista il titolo regionale poiché i primi due classificati arrivavano da fuori regione; al 5° posto troviamo invece Pietro Corti. Nei Cadetti A altro esordio assoluto nelle competizioni, con Stefano Capoferri che chiude con un soddisfacente 5° posto. Nelle Cadette B argento e titolo di Beatrice Bettinazzi che, come per il fratello Massimo, è stata preceduta da un’atleta non lombarda. Nei Cadetti B, invece, Riccardo Rosa conquista la sua prima vittoria in assoluto.

Nei Ragazzi doppietta del Ck Rivabella che festeggia la vittoria di Riccardo Frigerio e il bronzo di Iacopo Brambilla. Nelle Ragazze al terzo posto troviamo Laura Radaelli. Lorenzo Corti vince nella categoria Junior facendo segnare il miglior tempo della competizione, segue al terzo posto il compagno di squadra Gioele Rota. Tra i Senior 4° e 5° posto rispettivamente per Sebastiano Del Duca e Francesco Brossa. Nella categoria C2 Senior terzo gradino del podio per Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi. Tris di successi (e titoli regionali) nei Master con Stefano Brambilla (Master B che ha fatto segnare anche il miglior tempo di tutti i Master), Claudio Bettinazzi (Master E) e Gianbattista Fornari (Master F).

Soddisfatto il presidente del Canoa Kayak Rivabella Claudio Bettinazzi: “La Calolzio-Brivio è la classica di casa e abbiamo partecipato con la squadra al completo – ha detto -. Sono particolarmente contento per l’esordio nelle gare dei giovani Daniele Cagliani e Stefano Capoferri; bene anche Riccardo Rosa che ha centrato la sua prima vittoria. Chiuso il capitolo Calolzio-Brivio a fine ottobre ci attende un nuovo impegno ad Ivrea sulla Dora Baltea“.