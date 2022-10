Diversi titoli regionali vinti dalle società lecchesi

“Una bella giornata di sport” dichiara il dirigente del CK 90 Ruggero Torri

VERCURAGO – Oltre cento partecipanti sono scesi sul fiume Adda per la tradizionale Olginate-Brivio, gara canoistica organizzata dal CK 90 Vercurago e che, in quest’edizione, era valida per i titoli regionali di Lombardia, Liguria e Piemonte di Kayak. In gara c’erano sia gli atleti vercuraghesi che i cugini lecchesi del CK Rivabella, più qualcuno della Canottieri Lecco.

La gara aveva due diversi punti di partenza: per i giovani si partiva dalle Fornasette, con un percorso di 4.5 km, per gli adulti la partenza era fissata al campo sportivo e la distanza allungata a oltre 7 km.

I canoisti del CK90 si sono distinti, ottenendo diversi titoli regionali. I padroni di casa hanno vinto entrambi i titoli in categoria Allievi A, con Margherita Cattaneo – gareggiava sola! – e Ruben Zucchi. Podio anche per Jan Zucchi (3° in Allievi A), Sara Zucchi (2° in Allievi B, battuta dalla rivabellina Marilù Brambilla) e per Alberto Zucchi, terzo nel Master C.

Festeggia anche la Canottieri Lecco nelle gare di Kayak da maratona, dove era l’unica società presente. Il titolo i K1 Senior l’ha vinto Luca Gnecchi davanti al suo omonimo Luca Gilardi, quello di K1 Master D è andato a Marco Sacilotto, unico atleta in gara.

Grande soddisfazione per l’allenatore del CK 90 Marco Arlati. “Come allenatore della squadra agonistica del CK 90 sono pienamente soddisfatto dei nostri giovani atleti. Per il prossimo anno auspico ad una squadra più numerosa e piena di entusiasmo come quest’anno. Lavoreremo con allenamenti più specifici senza far mancare lo spirito di aggregazione che caratterizza la nostra società”.

“È stata una bella giornata di sport – dichiara il dirigente Ruggero Torri – voglio ringraziare tutti i partecipanti, i volontari che ci hanno dato una mano a organizzare la gara e anche l’Assessore allo Sport e il sindaco di Brivio per aver dato il patrocinio alla nostra gara ed essersi resi disponibili”.