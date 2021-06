Kayak. Pioggia di medaglie per il CK Rivabella a Trezzano sul Naviglio

Cinque primi posti per i giovani lecchesi in gara

Terzo posto complessivo nella classifica a squadre

LECCO – Grandi prestazioni per i giovani canoisti del CK Rivabella in gara domenica 20 giugno 2021 a Trezzano sul Naviglio nelle categorie Allievi e Cadetti Sprint, che vanno dai 10 ai 13 anni. Le competizioni si sono svolte sul Naviglio grande.

Nella categoria femminile è stato un dominio assoluto, con le lecchesi che hanno vinto quattro gare su quattro. Medaglia d’oro per Marilù Brambilla (Allieve A), Invernizzi Aurora (Allieve B), Bettinazzi Beatrice (Cadette A) e Invernizzi Maria (Cadette B).

Tra i maschi, primo posto per Massimo Bettinazzi (Allievi B) e quinto posto per Nicolò Parente (Cadetti A).

Nella classifica generale il CK Rivabella si è piazzato al terzo posto assoluto, scavalcato dai padroni di casa di Naviglio Sport – primi – e dalla Canottieri Baldesio.

La giornata è stata impreziosita anche da alcune gare di contorno a carattere ludico, coi ragazzi che hanno potuto sperimentare imbarcazioni diverse come la barca da rafting e la dragon boat, un’imbarcazione con sedici rematori che remano a ritmo di tamburo.

“Siamo molto soddisfatti di quest’evento – dichiara il presidente Claudio Bettinazzi – i risultati in gara sono importanti, ma è ancora più preziosa la possibilità di provare nuove imbarcazioni e divertirsi insieme. É stata una bella giornata di sport”.