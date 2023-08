Kayak. Sei titoli italiani Master per il Ck Rivabella a Pescantina

Massiccia partecipazione alla due giorni di gare (classica e sprint) sul fiume Adige

Ottima trasferta per la squadra guidata dal presidente Bettinazzi nell’appuntamento valido per i campionati tricolore Master

PESCANTINA (VR) – Due giorni di gare, lo scorso week-end, per il Canoa Kayak Rivabella sul fiume Adige a Pescantina. Un fiume generalmente facile ma che era in condizioni di piena a causa delle copiose piogge, fattore che ne ha aumentato le difficoltà tecniche soprattutto all’altezza di una rapida artificiale.

La gara era valida per il campionato italiano categoria Master discesa classica e sprint. La società del presidente Claudio Bettinazzi è tornata a casa dalla trasferta con sei titoli tricolore. Ma andiamo con ordine perché il Ck Rivabella ha partecipato in forze cogliendo numerosi risultati importanti.

Negli Allievi A Daniele Cagliani ha conquistato il 3° posto sia nella gara classica che nella sprint. Stesso risultato per Pietro Corti negli Allievi B, mentre Simone Baccaro (Allievi B) è giunto 8° nella classica e 5° nella sprint. Nelle Allieve B doppio successo per Marilù Brambilla, mentre Massimo Bettinazzi (Cadetti A) è 2° nella classica e 3° nella sprint. Nelle Ragazze 4° e 3° posto per Beatrice Bettinazzi, mentre nei Ragazzi doppio 4° posto per Riccardo Rosa. Lorenzo Corti, Junior, non si smentisce con una doppia vittoria, mentre Iacopo Brambilla conquista un 7° e un 8° posto. Nei Senior Luca Riva è 3° nella classica e 4° nella sprint, Matteo Pasquale è 7° e 6°, Gioele Rota è 12° nella classica. Venendo ai Master (gare valide per il titolo italiano) Matteo Crippa è 5° nei Master A, mentre nei Master B Stefano Brambilla conquista il titolo nella classica ed è terzo nella sprint. Doppietta del presidente Claudio Bettinazzi che vince sia classica che sprint nei Master C.

Brambilla, Crippa e Bettinazzi si sono ripetuti anche nella gara a squadre vincendo oro e titolo su entrambe le distanze. Sempre per quando riguarda le competizioni a squadre, nella discesa classica, Marilù Brambilla, Pietro Corti e Simone Baccaro vincono negli Allievi B. Terzo posto nella categoria Junior per Iacopo Brambilla, Lorenzo Corti e Riccardo Rosa, bronzo anche per i Senior Gioele Rota, Luca Riva e Matteo Pasquale.

Il Ck Rivabella, nell’occasione, si è cimentato anche nella difficile specialità denominata “canadese”, che differisce dalla specialità “kayak” perché si sta nella canoa poggiando un ginocchio e si utilizza una pagaia a pala singola (nel kayak invece si sta seduti e si usa la pagaia a doppia pala). Nel C2 Senior Massimiliano Auriemma e Edoardo Valsecchi hanno conquistato l’argento nella classica. Nel C1 Allievi B Pietro Corti ha vinto nella sprint. Nel C1 Master B Massimiliano Valsecchi è giunto 2° nella sprint. Nel C2 Junior sprint argento per Lorenzo Corti e Iacopo Brambilla; bronzo per Luca Riva e Edoardo Auriemma nel C2 Senior sprint. Chiudiamo con il sesto titolo italiano della squadra lecchese grazie alla vittoria nel C2 Master B di Massimiliano Valsecchi e Stefano Brambilla.