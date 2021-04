Kayak. Tanti successi per il CKR in Valstagna

Pioggia di medaglia per la neonata società lecchese

Quattro ori per il fenomenale junior Luca Riva

VALSTAGNA – Esordio cinque stelle lusso per gli atleti del neonato Canoa Kayak Rivabella. I giovani canoisti lecchesi hanno fatto incetta di medaglie, segnalandosi tra i migliori della loro categoria.

Sabato 17 aprile 2021 si sono corse le gare sprint e i lariani hanno vinto tre medaglie in singolare e la gara a squadre in categoria Junior. Nel dettaglio Luca Riva (Junior) ha vinto l’oro nel singolo col tempo di 48”51, precedendo di qualche decimo il compagno Matteo Pasquale, terzo col tempo di 49”18. Bronzo anche per Lorenzo Corti (Ragazzi) col tempo di 48”36.

Nella gara classica – con un percorso di oltre tre km – i lecchesi hanno vinto l’oro nel singolo con Corti (Ragazzi) e con Riva (Junior). Sesto posto per Pasquale e 26° per Claudio Bettinazzi (Senior). Da segnalare l’incredibile tempo del giovanissimo Corti (12’22”) valido per il decimo posto complessivo, comprendendo anche gli atleti senior.

Nella gara a squadre, sempre in categoria Junior, il terzetto lecchese porta a casa il secondo oro.

Giustamente soddisfatto il presidente Bettinazzi, protagonista anche di un piccolo aneddoto. “Sono ovviamente orgoglioso di quello che hanno fatto i nostri ragazzi, che hanno confermato i titoli vinti lo scorso anno con un’altra società. Lo scorso anno sorpresero tutti, quest’anno erano tra i favoriti, quindi avevano anche da gestire più pressione. Per quanto mi riguarda, sono tornato alle gare col pensiero che, solamente un anno fa, mi stavo faticosamente riprendendo dal Covid-19. Sono contento di essermi ripreso completamente e spero che questo possa essere anche un messaggio di speranza per tutte le persone che lottano contro questo insidioso virus”.