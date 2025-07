Konjoneh Maggi e Federica Dozio convocati al Campionato Europeo U23

I due lecchesi tra gli 89 azzurri che voleranno in Norvegia dal 17 fino al 20 luglio

ROMA – Il vice direttore tecnico delle squadre giovanile ha comunicato l’elenco dei convocati per il Campionato Europeo Under 23, 89 azzurri (48 uomini, 41 donne), tra di loro anche due lecchesi che hanno ottenuto il minimo.

Konjoneh Maggi (Atleti Casone Noceto)

A quattro anni “Konjo” è arrivato dall’Etiopia, adottato da una famiglia di Civate insieme a una sorella e un fratello. Ha giocato a basket per oltre un decennio, ma poi ha voluto mettere alla prova le doti di resistenza intraviste nelle gare scolastiche, seguito dal 2020 a Lecco da Maria Righetti. Nel 2021 ha vinto la Cinque Mulini Juniores, mentre nel 2022 è rimasto a lungo fermo per una frattura da stress alla tibia destra. Ha conquistato nel 2023 il titolo italiano dei 10 km Promesse e da ottobre 2024 si è trasferito a Rubiera (Reggio Emilia) sotto la guida tecnica di Stefano Baldini, piazzandosi sesto tra gli U23 agli Europei di cross. Dopo il liceo scientifico, sta studiando economia e finanza in Bicocca a Milano. Nel tempo libero ascolta molta musica ed è un amante dei viaggi. Ha ottenuto il minimo dei 5000m a Zogno il 24 giugno vincendo la gara con 13’55”20, sabato scorso ha vinto il titolo italiano.

Federica Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni)

La studentessa 22enne, campionessa nel lancio del giavellotto, nel 2024 ha ricevuto una borsa di studio in Texas (Usa) e l’atleta di Beverate non ci ha pensato un minuto: “Sono esperienza che non ti ricapitano – dice Federica – prima mi allenava mio fratello Matteo, in Texas mi allena Thomas Dibbern, nel 2023 avevo lanciato 49,95m nel giavellotto, nel 2025 ho aumentato il primato personale con 51,72m a Pueblo (Colorado)”. Domenica a Grosseto è arrivata 2^ con la misura di 48,02m, attualmente è capofila della graduatoria nazionale di categoria con 3,52m di vantaggio, risultato che le ha valso il minimo per la maglia azzurra.