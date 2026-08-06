Kung-fu. Tante medaglie a Berlino per l’ASD Mei Hua Chuan

Trenta medaglie ottenute dai lecchesi

Sei ori e un argento per il maestro Mallardi

BERLINO – L’ASD Mei Hua Chuan si è distinta nella competizione europea “European Internazional Martial Arts Games”, svoltasi lo scorso fine settimana alla Sparkassen Arena di Berlino.

La società lecchese ha raccolto una vera e propria pioggia di medaglie, con un totale di dodici ori, dieci argenti e otto bronzi. Grazie a questi risultati, l’associazione lariana si è classificata al terzo posto tra le academies più premiate.

“È stato un onore rappresentare l’Italia nella competizione – dichiara il Maestro Nicola Mallardi – penso che abbiamo onorato il Maestro Chang Dsu Yao e il prezioso patrimonio di esercizi fenomenali che ho avuto la tenacia di apprendere e ora mi impegno a trasmettere. Ci siamo espressi su un ottimo livello medio generale, questo anche perché ci siamo preparati scrupolosamente, con una base solida. In generale è stata una coinvolgente e costruttiva esperienza, faccio i miei complimenti a tutti e a tutte”.

L’elenco di medaglie ottenute dagli atleti e dalle atlete dell’ ASD Mei Hua Chuan è impressionante. I migliori sono stati il maestro Mallardi con sei medaglie d’oro e una d’argento, Arianna Vassena, con sei ori, due argenti e un bronzo e Daniela Pasino che, pur non avendo ottenuto vittorie, ha conquistato quattro secondi e altrettanti terzi posti.

Gli altri atleti premiati sono stati Alessandra Anghileri e Franca Bertaggia (oro in forme di coppia Senior), Emanuela Spinelli e Eleonora Berardi (argento in forme di coppia Senior), Alessandra Anghileri, Franca Bertaggia, Emanuela Spinelli e Eleonora Berardi (primo posto in forme di tai chi di gruppo Senior), Ivan Perri (secondo posto in armi corte esterne, Stili Esterni Misti maschile etai chi a mani nude, terzo ex equo armi doppie).