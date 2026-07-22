La 2Slow dedica una serata ai volontari della Resegup: “Siete indispensabili”

Alla Cascina Don Guanella di Valmadrera una festa per ringraziare tutti

Il presidente Crespi: “Come dico sempre, senza volontari la Resegup non ci sarebbe”

VALMADRERA – Nella splendida cornice di Cascina Don Guanella, a Valmadrera, si è svolta mercoledì sera la cena per ringraziare i volontari che, ogni anno, rendono possibile la Resegup. L’associazione sportiva 2Slow, che dal lontano 2010 organizza la skyrace che è diventata una icona, ha voluto esprimere la propria gratitudine con una serata conviviale a base di pizza e birra.

“Senza volontari la Resegup non sarebbe possibile, lo diciamo sempre e lo ripetiamo anche quest’anno – ha detto il presidente della 2Slow Cecco Crespi -. L’appuntamento per la prossima edizione è sabato 5 giugno, la Resegup ci sarà, noi ci saremo e il nostro augurio è che ci sarete ancora tutti, magari ancora più numerosi”.

Circa 200 i volontari che hanno partecipato alla serata, tutti con la maglia (quest’anno verde) dello staff, anche se quelli impegnati il giorno della gara sono molti di più. Tanti sono dislocati sui sentieri, altri si occupano del tratto cittadino, altri ancora lavorano all’imponente logistica dell’accoglienza alla partenza e all’arrivo della manifestazione. Ognuno rappresenta un ingranaggio fondamentale dell’imponente macchina organizzativa.

“L’applauso di questa sera è tutto per voi – ha continuato Crespi rivolgendosi ai volontari -. Ci ha fatto piacere vedere facce nuove anche quest’anno, ogni anno il numero aumenta e la speranza è che questo accada ancora nel 2027, anche perché la nostra intenzione sarebbe quello di aumentare ancora il numero di partecipanti per arrivare a 1.500 pettorali“.

E tra una fetta di pizza e un bicchiere di birra, durante la serata sono stati estratti alcuni premi (tra cui un soggiorno per due al Rifugio Ratti-Cassin ai Piani di Bobbio) per sottolineare ancora una volta la riconoscenza degli organizzatori verso coloro che sono un aiuto indispensabile per trasformare la Resegup in uno spettacolo!