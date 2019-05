CESENA – LECCO 0-2: Capogna 53′ e 61′

Una doppietta di bomber Capogna porta i blucelesti in finale scudetto

FOLIGNO – E’ un altro pomeriggio di grande festa quello della Calcio Lecco. I ragazzi di mister Gaburro, dopo il 3-3 nel derby di Como che ha permesso l’accesso alla final four scudetto, superano 2-0 il Cesena nella semifinale di Foligno con una doppietta di Capogna.

Domenica al “Renato Curi” di Perugia Malgrati e compagni si giocheranno lo scudetto della Serie D contro la vincente della seconda semifinale: Avellino – Pergolettese (in campo alle 18.30 a Gubbio).

La partita

L’avvio di gara vede il Lecco partire col piglio giusto. Al 10′, sugli sviluppi di un calcio da fermo di Pedrocchi, Samake trova la conclusione da distanza ravvicinata da cui nasce una mischia nella quale sia Capogna che D’Anna provano a ribadire in rete.

Dopo la grande occasione lariana non si registano più vere palle gol per parecchi minuti. Il primo squillo del Cesena arriva poco prima della mezz’ora, quando Alessandro semina il panico con un azione personale per poi smarcare col tacco Valeri che viene ottimamente anticipato da Safarikas in uscita bassa.

Al 40′ torna a rendersi molto pericoloso il Lecco: Capogna sfonda in area romagnola dalla sinistra e serve al centro D’Anna, il quale calcia a lato da ottima posizione. Due minuti più tardi, sul frontre opposto, Alessandro vede negarsi la gioia del gol da Malgrati che salva di testa sulla linea di porta.

Il primo tempo si chiude qui. Le due squadre guadagnano dunque la via degli spogliatoi sullo 0-0.

La seconda frazione di gioco si apre con un colpo di testa di D’Anna che Sarini gestisce senza troppi affanni. Al 50′ Capellini e Alessandro imbastiscono un veloce contropiede, chiuso da un colpo di tacco di Andreoli che impegna Safarikas.

Al 53′ arriva l’episodio che spezza l’equilibrio: Pedrocchi lancia in profondità Lisai, il sardo è bravissimo nel mettere a sedere il proprio diretto marcatore e a servire Capogna che appoggia in rete a porta sguarnita. E’ l’1-0 bluceleste.

La risposta dei bianconeri è affidata ad una punizione velenosa di Alessandro, la quale attraversa tutta l’area lecchese senza però trovare nessun compagno pronto a colpire a rete.

Al 61′ il Lecco cala anche il raddoppio. A fare la differenza ancora una volta è l’asse Lisai-Capogna: il classe ’89 mette a tu per tu con Sarini l’ariete lariano che è freddo nel siglare il 2-0.

Il secondo gol dei blucelesti manda al tappeto il Cesena che non riesce ad avere la giusta reazione. Dopo il 70′ inizia la girandola dei cambi su entrambe le panchine: il Lecco fa rifiatare qualche uomo mentre gli innesti del Cesena non producono gli effetti sperati.

Ad un passo dal 90′ D’Anna sfiora un eurogol con un pallonetto dalla lunga distanza, che Sarini devia in angolo con l’aiuto del montante.

La gara si chiude dopo tre minuti di recupero: il Lecco passa 2-0 sul Cesena e ottiene una storica finale di Poule Scudetto.