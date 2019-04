Dopo la partita i festeggiamenti dei tifosi

Il corteo, partito dallo stadio, è arrivato in centro città

LECCO – Dopo un’altra vittoria, quella contro il Milano City, è il momento dei festeggiamenti per gli Ultras della Calcio Lecco. Il corteo post-partita si è snodato dal Rigamonti-Ceppi fino in centro città.

Cori, bandiere, fumogeni e anche qualche petardo per celebrare la promozione in Serie C della Calcio Lecco. La vittoria della scorsa settimana a Borgaro Torinese ha assicurato alla squadra Bluceleste la vittoria del campionato e la promozione in C con ben cinque giornate di anticipo