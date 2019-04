Dopo la partita i festeggiamenti dei tifosi

Il corteo, partito dallo stadio, è arrivato in centro città

LECCO – Dopo un’altra vittoria, quella contro il Milano City, è il momento dei festeggiamenti per i tifosi della Calcio Lecco.

Il corteo post-partita, guidato dagli ultras, si è snodato dal Rigamonti-Ceppi fino in centro città.

Cori, bandiere, fumogeni e anche qualche petardo per celebrare la promozione in Serie C della Calcio Lecco. La vittoria della scorsa settimana a Borgaro Torinese ha assicurato alla squadra Bluceleste la vittoria del campionato e la promozione in C con ben cinque giornate di anticipo.

Il corteo ha raggiunto piazza Garibaldi dove la festa è proseguita con i giocatori e la società.

Ad accogliere l’arrivo del corteo, dal palco allestito per l’occasione, è stato il presidente Paolo Di Nunno che ha ringraziato i tifosi per l’affetto e l’attaccamento alla squadra. Con lui, immancabile, Angelo Battazza, con il suo entusiasmo e occhiali blucelesti sugli occhi.

“Per fare una buona torta servono gli ingredienti giusti e noi li abbiamo avuti tutti, dalla società alla squadra” ha sottolineato l’allenatore, mister Gaburro.

E’ stato invece fischiato e costretto ad abbandonare il palco l’assessore comunale Corrado Valsecchi contestato perché, secondo i tifosi, il Comune non avrebbe fatto nulla per aiutare la Calcio Lecco quando stava per fallire (qui il video e l’articolo).

E’ la nota amara di una festa che è proseguita, coronata dallo scoppio di alcuni fuochi pirotecnici in piazza.

IL VIDEO:

LA GALLERIA FOTOGRAFICA: