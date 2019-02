FEZZANESE – LECCO 0-2: D’Anna 6′, Lisai 30′

Ventesimo successo stagionale per i blucelesti. D’Anna va in doppia cifra a livello di marcature

SARZANA – Ennesima domenica di conferme per la Calcio Lecco che vince anche in casa della Fezzanese e scala un altro gradino nel cammino che porta verso la Serie C. Al “Miro Luperi” di Sarzana decidono le reti di D’Anna e Lisai.

Partita subito in ghiaccio

La gara si mette presto sui binari giusti per i ragazzi di Gaburro, che sbloccano la contesa dopo solamente sei giri d’orologio con D’Anna, bravo nel capitalizzare al meglio un ottimo assist di Lisai.

Dopo il gol subito a freddo i padroni di casa provano una timida reazione, anche se Safarikas non viene mai chiamato in causa con parate degne di nota. E’ invece il Lecco che fa valere gli oltre 30 punti di vantaggio in classifica sulla Fezzanese, mantendendo sempre il pallino del gioco e trovando il gol del raddoppio alla mezz’ora con un potente e preciso diagonale di Lisai.

Dopo la seconda marcatura il Lecco si limita alla gestione del vantaggio e chiude la prima frazione di gioco senza correre mai alcun rischio.

Lecco in controllo nella ripresa

La ripresa prosegue sulla falsa riga del finale del primo tempo. La Fezzanese ha una grandissima occasione per riaprire la partita al 71′, quando Bruzzi dopo un’azione insistita viene fermato dal legno. Si tratta però dell’unica occasione in cui la retroguardia guidata da capitan Malgrati rischia qualcosa, anche perchè al 74′ i liguri restano in inferiorità numerica per l’espulsione per doppia ammonizione di Gavini.

L’ultimo quarto d’ora scorre via senza grossi sussulti e il Lecco può festeggiare il ventesimo successo stagionale sulle venticinque gare finora disputate.

Da segnalare infine le due espulsioni rimediate allo scadere da Malgrati e Segato, entrambe per doppia ammonizione. I due blucelesti salteranno dunque la sfida di domenica prossima al “Rigamonti-Ceppi” contro la Pro Dronero.