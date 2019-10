LECCO – PIANESE 1-3

Seconda sconfitta consecutiva per mister D’Agostino

LECCO – Piove sul bagnato per la Calcio Lecco. Il 3-1 imposto questo pomeriggio dalla Pianese al “Rigamonti-Ceppi” è una sconfitta che lascia pesanti strascichi e che complica ulteriormente il già difficile compito di mister D’Agostino.

Per il neotecnico arriva dunque una seconda sconfitta, dopo quella dell’esordio sulla panchina lecchese di una settimana fa sul campo della Pro Patria.

Primo tempo da incubo

Come spesso accaduto in questo avvio di stagione la gara del Lecco è complicata fin dalle prime battute. Al 3′ i toscani si rendono pericolosi con un colpo di testa di Udoh e al 7′ sono già avanti, con Rinaldini che è bravo nell’inserirsi tra le linee e nel freddare Safarikas.

La reazione al gol subito è immediata. Al 12′ Gagliardi atterra Capogna in area; sul dischetto si presenta Strambelli che batte Fontana per l’1-1.

Il gol pareggio però non porta l’inerzia della gara a favore del Lecco, anzi è la Pianese a tornare subito in vantaggio. E’ il 20′ quando Udoh semina il panico tra i difensori di casa e batte Safarikas riportando avanti la Pianese. Passano poco più di dieci minuti e gli ospiti calano anche il tris con Rinaldini, il quale va di nuovo in rete anche grazie ad una deviazione fortuita.

Il primo tempo si chiude con un tentativo in girata di Scaccabarozzi che termina di poco a lato della porta difesa da Fontana.

Mancata reazione

Nella ripresa la Pianese controlla la situazione senza alzare mai il ritmo. La situazione è favorita dall’incapacità del Lecco di organizzare una reazione.

Di fatto Fontana deve intervenire solo su un colpo di testa di Capogna in avvio ma poi resta inoperoso per tutto l’arco del secondo tempo. La gara si chiude dunque sul 3-1 in favore della Pianese.

La classifica della Calcio Lecco continua a piangere; domenica prossima i blucelesti sono attesi dalla complicata trasferta sul campo dell’AlbinoLeffe