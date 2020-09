La Calcio Lecco prende il terzino sinistro Ermes Purro

Il giocatore toscano approda a Lecco

Nella scorsa stagione ha giocato a Ravenna in serie C

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica l’ufficialità dell’ingaggio di Ermes Purro, che diventa un nuovo giocatore bluceleste. Purro è un terzino sinistro che nasce a Massa il 17 giugno 1999 e cresce nel settore giovanile della Fiorentina.

Dopo l’esperienza in terra toscana, nell’estate del 2018 si trasferisce in Liguria alla Lavagnese in Serie D, nel girone A vinto dal Lecco, giocando in entrambe le sfide contro i blucelesti. Nella scorsa stagione passa al Ravenna in Serie C dove colleziona 23 presenze, 1 gol e 1 assist.