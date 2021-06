Il DG Maiola: “Il presidente Paolo Leonardo Di Nunno sta facendo molta fatica per ripartire quest’anno”

Squadra non ancora iscritta al Campionato di Serie C, intanto si cerca il nuovo Mister: “Giovane e dalle idee chiare”

LECCO – Si tira una riga in casa Calcio Lecco ricominciando a lavorare per la nuova stagione e questa è una certezza, come hanno confermato il Direttore Generale Angelo Maiolo e il neo riconfermato Direttore Sportivo Domenico Fracchiolla nella conferenza stanmpa di oggi, sabato 6 Giugno. Entrambi speranzosi di “fare meglio della stagione appena conclusa che, comunque, ci ha regalato un più che soddisfacente 6° posto”.

Ma se da un lato ci si sta rimboccando le maniche con l’auspicio di “migliorare”, dall’altro lato la situazione economica non è per niente tranquilla, come ha ribadito a più riprese il DG Maiolo.

Proprio quest’ultimo ha dichiarato: “Il presidente Paolo Leonardo Di Nunno sta facendo molta fatica per ripartire quest’anno. E’ necessario che chiunque mostri vicinanza e attaccamento al Lecco dando man forte al presidente. E non lo dico in modo retorico. E’ vero che sia io che il DS Fracchiolla, per il quale nutro una grande stima, siamo stati riconfermati all’insegna della continuità, ma la situazione non è per nulla rosea tant’è che la squadra non è stata ancora iscritta al prossimo campionato“.

Parole pesanti quelle del DS Maiolo che lancia un vero e proprio appello all’intera città di Lecco affinché si uniscano le forze. “Giusto per intenderci, nei giorni scorsi il presidente ha ricevuto una bellissima lettera dal sindaco di Pescate Dante De Capitani. Quattro pagine scritte a mano che sono state apprezzate moltissimo e che hanno fatto brillare gli occhi al presidente. Ecco, non chiediamo la luna ma una vicinanza tangibile che può passare anche attraverso questi gesti”.

E mentre si lavora sul fronte economico – finanziario, lo staff bluceleste si sta muovendo anche sul lato tecnico, a cominciare dall’individuare il nuovo mister, cogliendo tuttavia l’occasione per ringraziare l’operato di mister Gaetano D’Agostino “tra gli artefici – ha diochiarato il DS Fracchiolla – di coloro che hanno ridato appeal a questa società, oltra ad essere un mister destinato a rimanere nella storia bluceleste per aver battuto due volte il Como”.

Guardando al futuro il DG Maiolo non ha dubbi: “Puntaremo su un allenatore giovane e dalle idee chiare. Un mister che sappia infondere voglia e grinta ai ragazzi”. Ma se il profilo è chiaro e condiviso, al momento non sono spuntati nomi.

Parallelamente si lavora anche alla ridefinizione della rosa come ha confermato il DS: “Rinforzeremo tutti i reparti. Partiremo dall’acquisto di under per i quali la scorsa stagione siamo andati un po’ in difficoltà, e pian piano svilupperemo il resto della squadra in base alle esigenze del mister pur partendo dalla base dello scorso anno. Vogliamo costruire una squadra giovane, sbarazzina, che esprima entusiasmo e voglia, una squadra che non abbia paura di nessuno e capace di giocacarsela su tutti i campi”.

Stagione 2021/2022 che “ai box” è già cominciata, nonostante le incertezze finanziare che aleggiano sulla società di via don Pozzi dove tutti vorrebbero vedere un cielo sgombro di nuvole e completamente bluceleste.