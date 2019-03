LECCO – STRESA 2-1: Capogna (L) 40′, Scienza (S) 50′, Fall (L) 90′

I blucelesti vincono al fotofinish e rispondono alla vittoria della Sanremese nell’anticipo

LECCO – E’ una vittoria da incorniciare quella ottenuta quest’oggi dalla Calcio Lecco. I blucelesti hanno superato 2-1 uno Stresa che ha venduto a carissimo prezzo la propria pelle. Le reti marcature lariane portano le firme, ancora una volta, di Capogna e Fall.

Lecco avanti nel primo tempo

Per le prime emozioni bisogna aspettare circa dieci minuti. Al 10′ infatti il Lecco ha una doppia chance con D’Anna e Moleri: Barantani però si supera in entrambe le occasioni, mantenendo inviolata la propria porta.

Al 20′ i blucelesti tornano a rendersi pericolosi in seguito ad uno schema da calcio da fermo. Segato serve Lisai, il quale col tacco smarca D’Anna che conclude a fil di palo. Cinque giri d’orologio più tardi Barantani sventa di nuovo, questa volta su un colpo di testa di Capogna.

Il primo squillo ospite arriva invece poco dopo la mezz’ora, quando Rosato si libera di un paio d’avversari prima di calciare verso la porta difesa da Safarikas. Il portiere bluceleste comunque controlla la traiettore che si spegne non di molto a lato. Il Lecco risponde subito con una combinazione tra Lisai e D’Anna, il quale però di testa schiaccia troppo la sfera.

L’occasione di D’Anna è il preludio del vantaggio lecchese. Al 40′ sale in cattedra Lisai, bravo nel dribblare il proprio marcatore e nel servire Capogna che deve solo depositare in rete per il più facile dei tap-in.

La ripresa

L’avvio della seconda frazione di gara non porta buone notizie per il Lecco. Dopo solamente cinque minuti gli ospiti pareggiano i conti con uno splendido tiro di Scienza che si infila all’incrocio.

Dopo il gol subito i ragazzi di Gaburro provano a riprendere in mano la partita. Al 63′ Segato serve un’ottima palla in area che D’Anna non impatta per pochissimo. Qualche minuto dopo l’azione si ripete, con Lisai che questa volta serve i panni dell’assist man.

Al 72′ sale di nuovo in cattedra Barantani, superlativo su Draghetti. Sull’angolo seguente Lisai conclude al volo fuori di poco. Dopo queste due ottime occasioni i blucelesti non riescono più ad incidire molto in avanti; sul fronte opposto lo Stresa spreca una buona palla all’86’ con Papini.

La gara però non è assolutamente chiusa perchè al 90′ Fall svetta più in alto di tutti e incorna alle spalle di Barantani, facendo liberare l’urlo di gioia del “Rigamonti-Ceppi”.

Il gol vittoria permette al Lecco di restare a +15 sulla Sanremese. Domenica prossima, in casa del Borgaro Nobis, la banda di Gaburro potrebbe già laurearsi campione con cinque turni d’anticipo.