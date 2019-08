I blucelesti sono chiamati al riscatto dopo il ko di Arezzo

“Il lavoro procede al meglio; la squadra è pronta e carica”

LECCO – Domani, con calcio d’inizio alle ore 17.30, il “Rigamonti-Ceppi” ospiterà la prima partita interna di Serie C della Calcio Lecco.

L’avversario dei blucelesti sarà la Pro Vercelli, guidata in panchina dall’ex attaccante di Milan e Fiorentina, oltre che campione del mondo nel 2006 con la nazionale di Marcello Lippi, Alberto Gilardino.

I piemontesi arrivano alla sfida all’ombra del Resegone dopo aver battuto nell’esordio stagionale la Pianese per 2-0. Malgrati e compagni, dal canto loro, dovranno mettersi alle spalle il ko subito ad Arezzo per provare a conquistare i primi punti del campionato.

Quel che è certo è che la sfida sarà assolutamente complicata data la caratura dell’avversario. Ma del resto in Serie C, soprattutto per una compagine neopromossa, non esistono partite che possano essere considerate “meno proibitive di altre”.

Le parole di Gaburro in conferenza stampa

“Siamo pronti e carichi, anche se lo schiaffone subito ad Arezzo dovrà farsi sentire per un pò. So di poter contare su un gruppo di ragazzi fantastici, dal punto di vista calcistico e umano. Sono tranquillo perchè è ancora difficile capire i reali valori in campo; penso di avere una rosa valida e sono fiducioso per il lavoro che stiamo svolgendo” queste le parole di mister Marco Gaburro nella conferenza della vigilia.

Il tecnico lariano ha poi proseguito analizzando i prossimi avversari: “La Pro Vercelli per tradizione è una squadra che da più di vent’anni gioca in questa categoria. Fino a pochissimi anni fa addirittura calcava i campi di Serie B. Solo questo fattore ci fa capire la loro caratura. Anche noi tuttavia abbiamo un’importante carica ambientale e dovremo saper sfruttare al meglio proprio il fatto di giocare nel nostro stadio con la carica dei nostri tifosi”.

La lista dei convocati

Per la gara di domani Gaburro ha convocato 25 giocatori: 1 Safarikas, 2 Magonara, 3 Vignati, 5 Marchesi, 6 Migliorini, 7 Giudici, 8 Segato, 9 Chinellato, 10 Pedrocchi, 11 D’Anna, 12 Bacci, 13 Malgrati, 14 Malvestiti, 16 Samake, 17 Alborghetti, 18 Procopio, 19 Merli Sala, 20 Capogna, 21 Lisai, 22 Jusufi, 23 Scaccabarozzi, 25 Maffei, 26 Nivokazi, 27 Nacci, 28 Moleri.

Gli unici indisponibili restano Carboni e Carissoni.