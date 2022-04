Trasferta impegnativa a Bolzano per i blucelesti

Finisce in pareggio contro la prima in classifica

BOLZANO – Finisce con un pareggio la sfida tra Calcio Lecco e Sudtirol, giocata sabato pomeriggio allo stadio Druso di Bolzano.

Una trasferta impegnativa per i blucelesti che riescono a tenere testa alla capolista.

Il risultato si ferma sull’1-1 con reti segnate negli ultimi minuti di gioco di entrambi i tempi regolamentari: la prima al 41′ del primo tempo con il tentativo di Luca Giudici che finisce in rete grazie al tocco sfortunato (per i padroni di casa) di Giovanni Zaro. Un autogol che segna il vantaggio della Calcio Lecco nel primo tempo.

Il tabellone torna sul pari al 42′ della ripresa con rete di Michael De Marchi per gli altoatesini. Il triplice fischio conclude un match sicuramente non facile per i lecchesi ma giocato a testa alta strappando un ottimo pareggio.

Tabellino

SUDTIROL-LECCO 1-1: Zaro (S) 41′; De Marchi (S) 87′.

SUDTIROL: Poluzzi; Vinetot, Malomo (Eklu dal 67′), Davi, Zaro; Tait, Broh (Odogwu dal 67′), H’Maidat (Moscati dal 46′); Voltan, Galuppini (Casiraghi dal 54′), Fischnaller (De Marchi dal 54′). A disp. Meli, Fabbri, Curto, Odogwu, Fink, Heinz, De Col, Beccaro. All. Ivan Javorcic.

LECCO: Pissardo; Celjak, Battistini, Enrici; Nesta, Lora, Masini, Morosini (Kraja dal 62′), Giudici (Lakti dal 82′); Buso, Petrovic (Nepi dal 77′). A disp. Libertazzi, Ciancio, Purro, Sorgente, Italeng). All. De Paola.

ARBITRO – Sig. Acanfora Sez. Castellammare di Stabia

Classifica

Südtirol 83

Padova 81

FeralpiSalò 61

Renate 58

Lecco 54

Pro Vercelli 52

Triestina 51

Juventus U21 47

Piacenza 43

Pro Patria 42

AlbinoLeffe 41

Virtus Verona 41

Mantova 39

Fiorenzuola 37

Pergolettese 36

Trento 36

Pro Sesto 31

Seregno 30

Giana Erminio 29

Legnago Salus 27