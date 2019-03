I blu celesti vincono con 2 gol sul Borgaro Nibis e la Sanremese pareggia

Con 5 giornate di anticipo il Lecco vince il campionato e passa in Serie C

BORGARO TORINESE – 31 marzo 2019: una data che tutti i tifosi della Calcio Lecco 1912 porteranno a lungo nel cuore. Si perchè questo pomeriggio al “Walter Righi” di Borgaro Torinese, piccolo centro situato alle porte del capoluogo piemontese, i blucelesti di Marco Gaburro hanno compiuto l’ultimo decisivo passo per il ritorno nel professionismo.

La vittoria per 0-2 sui locali del Borgaro Nobis, sommata al contemporanea pareggio della Sanremese sul terreno amico contro il Sestri Levante, hanno decretato, con ben cinque turni d’anticipo, la vittoria del campionato di Serie D e la conseguente promozione in C. Decisive le reti di Moleri, al 25esimo del primo tempo, e il raddoppio con D’Anna al 75esimo.

La Calcio Lecco fa dunque il suo ritorno tra i professionisti in pompa magna, a distanza di sette anni dal fatale spareggio play out del 2012, nel quale il Mantova spedì nell’inferno del dilettantismo la società di via Don Pozzi. Ma dopo sei stagioni passate a calcare campi semisconosciuti del nord Italia tra alterne fortune, l’avvento di mister Gaburro sulla panchina lariana e una rosa costruita, senza alcun dubbio, per centrare questo importante obiettivo hanno permesso il realizzarsi di un cammino entrato già di diritto nella storia dei colori blucelesti.

I numeri della splendida cavalcata

Tenendo conto che al termine della stagione regolare mancano ancora cinque giornate, il Lecco ha ad oggi ottenuto 74 punti, frutto di ventitre successi, cinque pareggi e una sola sconfitta.

Cifre che la dicono lunga su quanto il Lecco abbia dominato in lungo e in largo nel corso di tutta la stagione.

Ripercorrendo le tappe della cavalcata bisogna ricordare la partenza sprint, che nelle prime dieci giornate ha fruttato otto vittorie e due pareggi. Nelle restanti sette partite del girone d’andata i lariani hanno poi ottenuto altri cinque successi, tra cui il 2-0 spartiacque sulla Sanremese, un pareggio, ottenuto recuperando due reti di svantaggio al Ligorna, e una sconfitta in casa del Sestri. Per ora l’unico neo stagionale.

Nel girone di ritorno il ritmo non è cambiato, anzi il Lecco se possibile ha alzato ancor di più i giri del proprio motore infilando subito due vittorie, pareggiando alla terza giornata nel big match col Casale, per poi riprendere il feeling col successo per sei domeniche consecutive. Prima dei tre punti odierni infine il pirotecnico pareggio di Chieri e il 2-1 ottenuto all’ultimo respiro, sette giorni fa, contro lo Stresa.

Ora la festa e poi di nuovo al lavoro per un grande futuro

Come giusto che sia per Malgrati e compagni si prospettano giorni di grande festa.

Passata la sbornia da Serie C sarà però di nuovo tempo di mettersi al lavoro, perchè il Lecco è atteso da altre cinque giornate di campionato, oltre che dalla poule scudetto, nella quale potrebbe incrociare il cammino dei cugini comaschi (attualmente secondi nel girone B, ma con un solo punto di ritardo dal Mantova).

Dalla stagione 2019/2020 lo scenario invece cambierà radicalmente e i tifosi lecchesi finalmente potranno tornare a presenziare in città importanti per il calcio italiano come Vicenza, Piacenza, Pisa, Siena o San Benedetto.