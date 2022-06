La città premia i suoi migliori talenti sul palcoscenico di Lecco Playground

Riconoscimenti a 50 giovani e alla società sportive per il loro prezioso lavoro

“Crediamo nelle nuove generazioni e crediamo nello sport perché è il veicolo per far passare i valori migliori”

LECCO – Centinaia di giovani, presso piazzale Cassin, hanno messo in mostra il loro talento durante la tre giorni di sport, divertimento, musica, street food e aggregazione. Tutto questo è Lecco Playground, che nel pomeriggio di sabato ha vissuto uno dei suoi momenti più importanti con la premiazione dei migliori talenti e delle società sportive che consentono a tantissimi giovani, ma non solo, di fare sport sul territorio.

“Stasera siamo qui a premiare i nostri giovani e le società che hanno ottenuto i migliori risultati – ha detto il sindaco Mauro Gattinoni -. Come comune crediamo nelle nuove generazioni e crediamo nello sport perché è il veicolo per far passare i valori migliori di solidarietà, di concorrenza, di lealtà, di rispetto delle regole oltre che essere un’alternativa alla strada. Avviare fin da piccoli i bambini allo sport è un investimento e Lecco, secondo una recente statistica pubblicata dal Sole 24 Ore, è al primo posto in Italia per la pratica sportiva dei ragazzi”.

“Un grandissimo grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa tre giorni e che hanno dato vita ai tre eventi nei rioni nel mese di maggio. Grazie perché c’è stata una partecipazione davvero meravigliosa – ha detto l’assessore allo sport Emanuele Torri -. Questo è un momento davvero importante perché premieremo 50 atleti di diverse società e per noi è motivo di grande orgoglio. La tre giorni di Lecco Playground è la dimostrazione che quando si gioca in squadra il risultato è sempre vincente”.

Anniversario società

Gs Aurora San Francesco (1962-2022); Oltretutto 97 (1977-2022); Moto Velo Club Lecco (1922-2022); Asd Centro Danza e Movimento (1982-2022); Asd Judo Club Samurai Lecco (1971-2021); Asd Ghislanzoni Gal (1896-2021).

Talenti sportivi

Asd Falchi Lecco con gli atleti Luca Del Pero, Danilo Brambilla e Lorenzo Beltrami;

Dinamic Karate Asd con l’atleta Andrea Consonni;

Asd Oltretutto 97 con gli atleti Marco Ghirlandi, Marco Panzeri, Lisa Guerrera, Cristina Isacchi, Giacomo Fumagalli, Alessandro Brivio, Marco Corti, Rebecca Vanoli;

Asd Judo Club Samurai Lecco con gli atleti Martina Mariani, Giulio Magnano, Amir Khayrullin, Lucia Rapanà, Vindu Galenà;

Canoa Kayak Rivabella con gli atleti Luca Riva, Matteo Pasquale, Lorenzo Corti, Riccardo Frigerio, Massimo Bettinazzi, Pietro Corti, Maria Invernizzi, Aurora Invernizzi, Beatrice Bettinazzi, Marilù Brambilla;

Rugby Lecco con l’atleta Samuele Locatelli;

Asd Ghislanzoni Gal con gli atleti Lorenzo Bonicelli, Lisa Rigamonti, Simone La Monica, Maddalena Rusconi, Nicola Raineri, Luca Todeschini, Lisa Rigamonti, Zoe Maccagnan, Elisa Oceana, Emma Fusari, Laura Bucciarelli, Alessandro Chiodi, Giulio Cazzaniga, Michele Maiellaro, Edoardo Sugamele;

Asd Ragni di Lecco con gli atleti Alice Marcelli, Margherita Giudici, Valentina Arnoldi, Juri Villa, Francesca Giudici, Beatrice Colli;

Asd O. Zanetti 1948 con gli atleti Alice Pasini, Desirée Pugliese, Laura Panzeri, Asia Antonacci, Aurora Cavallaro, Gabriele Uka;

Asd Società Canottieri Lecco con gli atleti Klokpah Kwadzo, Alessandro Bonacina, Elisa Arcara;

Asd Badminton & Croquet Club Lecco con gli atleti Edvidio Milani, Alessandro Redaelli (coach), Frangel Esmerlin Ortiz Cabrera, Paolo Milani, Federico Lazzarini, Princess Amanda Faye Bandiola, Federica Messina, Liam Pellizzari, Alessia Barb, Luca Zanchin (coach);

Asd Gs Aurora San Francesco con la prima squadra promossa in Prima Categoria

Asd Gso Lecco Alta con la squadra di calcio che ha vinto la coppa disciplina Juniores

