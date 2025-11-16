La corsa in montagna giovanile in festa, premiati talenti e azzurrini

La cerimonia sabato in Camera di Commercio

Mirco Pellizzaro vince la classifica individuale della categoria Ragazzi, tra le società vince l’Atletica Valle Brembana, nella top five quarta Premana, quinta Cs Cortenova

LECCO – Sabato pomeriggio nella Camera di Commercio, organizzata dalla Fidal Regionale si è svolta con successo per la prima volta della Festa della Corsa in montagna Lombarda giovanile.

Tantissime autorità hanno presidiato per la festa, partendo da Luca Barzaghi (Presidente Regionale della Fidal), Mauro Gattinoni (Sindaco di Lecco), Giacomo Zamperini (Consigliere Regionale), Maurizio Affò (Consigliere Nazionale Fidal), Graziano Camellini (Fiduciario Tecnico Regionale Fidal), Daniele Pezzini (Delegato Provinciale Coni), Gianpaolo Riva (Consigliere Regionale Fidal), Filippo Fazzini (Consigliere Regionale Fidal delegato alla corsa in montagna), Rossi Agostino (Consigliere Regionale Fidal), Marco Balestrini (Consigliere Regionale Fidal) Francesca Pirotta (Presidente Provinciale della Fidal).

“La Coppa Lombardia è stata un nuovo successo di Fidal – il commento di Filippo Fazzini – abbiamo visto un grande incremento di risultati, numeri ed eventi. L’aggiunta della classifica individuale della prova a staffette è stata una scelta vincente. Tutte le società hanno incrementato il numero di partecipanti, al primo posto abbiamo il Trofeo Vanoni con ben 400 iscritti. Ora si dovrà lavorare sull’incentivare la partecipazione delle società della pianura e sugli atleti che si distinguono anche in pista. Stiamo pensando a nuove prove da proporre accanto a quelle storiche, speriamo di incrementare questo bacino lavorando anche a fianco di grandi eventi dove i ragazzi possono correre con un pubblico importante. Un sentito ringraziamento alla Camera di Commercio per ospitarci qui oggi”.

A condurre la serata è stato Fabiano Nana che ha salutato in un videochiamata al Coordinatore Nazionale Fidal della corsa in montagna Paolo Germanetto.

Applausi per gli azzurrini del International Under 18 Cup a Donovaly (Slovacchia), cinque sono saliti sul palco, tre di loro sono lecchesi e valsassinesi, uno di Premana Francesco Gianola argento individuale e oro a squadra, Caterina Ciacci e Serena Mascheri entrambe del Cs Cortenova, gli altri lombardi sono stati Filippo Bertezzini e Matilde Mologni.

Presenti anche quattro azzurri, due della categoria Juniores Camilla Bonariva, Martina Ghisalberti a Canfranx Pirines (Spagna) argento per l’Italia, e il lecchese Lorenzo Beltrami trail corto bronzo per nazioni.

Alle premiazioni c’era anche Danilo Brambilla sponsorizzato della ditta Affari e Sport che ha premiarti tutti gli atleti che hanno gareggiato cinque gare su sei.

I podi delle classifiche individuali e i migliori lecchesi entro i 10 posti.

Ragazze/i:

1^ Sofia Nana (As Lanzada), 2^ Veronica Rossini (Ag Media Sport), 3^ Selene Valli (Atletica Valle Brembana), 7^ Greta Tagliaferri (Premana).

1° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 2° Davide Persico (Atletica Valle Brembana), 3° Alessandro Bani (Polisportiva Albosaggia), 5° Leonardo Rizzi (Premana), 8° Fabrizio Pomoni (Premana).

Cadette/i:

1^ Lucia Franzini (Atletica Alta Valtellina), 2^ Caterina Vavassori (Gp Valchiavenna), 3^ Camilla Losma (Atletica Valle Brembana).

1° Marco Previsdomini (Polisportiva Albosaggia), 2° Tommaso Tarca (Gs Csi Morbegno), 3° Elia Ronchi (Gs Valgerola Ciapparelli), 5° Rayane Matrane (Cs Cortenova), 8° Nicola Spano (Cs Cortenova).

Allieve/i:

1^ Matilde Mologni (Pool Soc Atletica Alta Valseriana), 2^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 3° Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 4^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova).

1° Alex Vavassori (Gp Valchiavenna), 2° Filippo Bertazzini (Polisportiva Albosaggia), 3° Francesco Gianola (Premana), 7° Federico Orlandi (Team Pasturo).

Il podio della classifica a squadre e tutte le società lecchese.

1^ Atletica Valle Brembana (2.964 punti), 2^ Polisportiva Albosaggia (2.057 punti), 3^ Gs Csi Morbegno (1.966 punti), 4^ Premana (1.534 punti), 5^ Cs Cortenova (1.465 punti), 13^ Team Pasturo 257 punti).