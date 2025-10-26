La Fisi Alpi Centrali premia lo Sci Club Lecco, come prima società civile per lo Sci Alpino

Riconoscimento assegnato sabato a Darfo Boario Terme durante la Festa del Comitato Alpi Centrali

DARFO BOARIO TERME – Giornata di festa e riconoscimenti ieri, sabato, al Centro Congressi di Darfo Boario Terme dove il Comitato FISI Alpi Centrali ha ufficialmente inaugurato la stagione agonistica di sci 2025-2026. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di autorità civili, sportive e federali, e che ha premiato i migliori atleti e le società protagoniste della passata stagione.

Tra gli applausi, lo Sci Club Lecco si è distinto come prima società civile per l’attività giovanile nello sci alpino, risultato che conferma l’eccellenza del sodalizio lariano nel panorama nazionale. A rappresentare il club erano presenti il presidente Arturo Montanelli e il consigliere Michele Milani, accolti con entusiasmo da tutto il pubblico presente.

Durante la cerimonia, il presidente del Comitato, Gianfranco Zecchini, ha dato il via ai lavori e ringraziato le istituzioni intervenute – tra cui il vicepresidente FISI Francesco Bettoni, l’onorevole Lara Magoni, Manuela Di Centa, e Marco Riva, presidente del CONI Lombardia – sottolineando il valore della collaborazione tra sport, territorio e giovani.

Lo Sci Club Lecco, premiato per l’elevato numero di atleti e gare disputate – ben 1.336 nella scorsa stagione – ha raccolto riconoscimenti anche attraverso i propri tesserati inseriti nelle squadre regionali e nazionali.

“Questo riconoscimento – hanno commentato il presidente Montanelli e il consigliere Milani – è il frutto di anni di impegno, passione e continuità. Siamo orgogliosi dei nostri atleti e del contributo che danno ogni giorno alla crescita dello sci giovanile”.

Al fianco del club lecchese, durante la serata, sono stati premiati anche il Bob Club Cristallo (prima società civile per lo Skeleton) e la Polisportiva Albosaggia (prima società civile per lo Sci Alpinismo).

Con la presentazione delle nuove squadre regionali 2025-2026, l’appuntamento di Darfo Boario Terme ha ufficialmente dato il via alla stagione invernale. Lo Sci Club Lecco, ancora una volta protagonista, si prepara ora a confermare sul campo il valore dimostrato ai vertici dello sci nazionale.