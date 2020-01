La grande famiglia 3Life si allarga, otto nuovi ingressi

Nuovi tesserati per la società lecchese

Le iscrizioni chiuderanno il prossimo 31 gennaio

LECCO – Anno nuovo e, come di consueto, nuovi ingressi nella grande famiglia 3Life. Otto al momento i nuovi tesserati per la società lecchese, numero che potrebbe ulteriormente aumentare considerando che le iscrizioni chiuderanno il prossimo 31 gennaio. Andiamo allora a scoprire i volti nuovi che nei prossimi mesi vedremo al via delle diverse manifestazioni sportive con i colori 3Life.

Quattro ragazzi hanno deciso di aderire sia per quarto riguarda il triathlon che l’attività atletica, tesserandosi così sia alla Fitri che alla Fidal. Stiamo parlando del classe 1981 Giuseppe De Iasi, di Davide Renzi quattro anni più grande di Oggiono che in realtà ha già debuttato nel finale del 2019 in una mezza maratona, e di due lecchesi doc provenienti dal Krono Lario Team, ovvero Antonio Romano (’76) e Luca Bolis (’69).

In due hanno optato per la sola iscrizione Fitri e sono Luca Molteni, erbese del ’77, e Marco Fumagalli, lecchese del ’60 papà di Sarah, storica portacolori della 3Life. Due ragazze lecchesi andranno invece a rafforzare la scuderia Fidal, ovvero Claudia Sottocornola (’84) e Simona Molteni (’76).