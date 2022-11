La grande scherma giovanile arriva a Lecco il prossimo fine settimana

Il Circolo della Scherma organizzerà la 1° prova del Gran Premio Giovanissimi

Prevista la presenza di oltre seicento atleti al PalaTaurus di Lecco

LECCO – Oltre seicento giovani schermidori arriveranno al PalaTaurus i Lecco il prossimo fine settimana per la 1° tappa del Gran Premio Giovanissimi, a cui parteciperanno atleti fino ai quattordici anni.

“È davvero un motivo di orgoglio per la nostra città ospitare la prima prova di qualificazione regionale e interregionale di scherma categoria giovanissimi (under 14) di fioretto, spada e sciabola, che vedrà partecipare molti giovani atleti che si sono messi in mostra per il loro talento sportivo – dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri – mi auguro che la partecipazione a questo evento da parte della cittadinanza, e in particolare dei più giovani, sia significativa; si tratta di un’importante possibilità di accostarsi a specialità che da sempre regalano grandi soddisfazioni allo sport italiano. Un ringraziamento particolare al Circolo della scherma di Lecco, e in particolare al presidente Rossi, non solo per aver reso possibile questo evento, ma anche per la costante e proficua collaborazione nella crescita educativa dei ragazzi e delle ragazze lecchesi attraverso lo sport”.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata al Circolo della Scherma di Lecco, casa d’armi storica della nostra città, sotto la direzione del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Scherma.

“Una gara di estremo rilievo che è stata piacevole e impegnativa da organizzare, ma di cui siamo orgogliosi per il fatto di essere particolarmente legati allo sviluppo della scherma giovanile – dichiara il presidente del Circolo Marco Rossi – sarà l’occasione per la cittadinanza di vedere questo sport dal vivo, con un livello tecnico molto alto, pur essendo giovanile. Ringrazio la Federazione per la fiducia che ci ha concesso”.

In pedana scenderanno atleti provenienti non solo dalla Lombardia, ma anche da Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Gli atleti competeranno in tutte e tre le armi. Al via ci saranno anche sei lecchesi: le spadiste Maddalena Sancassani e Ludovica Panzeri e gli sciabolatori Alice Magnifico, Miriam Luongo, Gianni Merlini e Giovanni Marchianò.

Oltre ai trofei tradizionali, il Comune di Lecco ha messo a disposizione due trofei aggiuntivi, quello per la squadra più numerosa e quello per la società che arriva da più distante.

Le gare inizieranno sabato 5 novembre alle ore 9 e si concluderanno domenica pomeriggio. Ingresso libero. Di seguito il programma completo.