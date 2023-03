La mezza maratona di Lecco torna con la 14^ edizione, atleti a caccia del record

Gli organizzatori hanno rivisitato il percorso rendendolo molto più veloce

LECCO – In un periodo straricco di mezze maratone in giro per l’Italia, anche Lecco è pronta ad aprire la stagione podistica. Domenica si corre la 14^ edizione della Lecco City Half Marathon e le premesse sono per un grande evento, soprattutto dal punto di vista qualitativo. Gli organizzatori proporranno infatti un percorso rivisitato e reso molto più veloce, articolato su due giri cittadini con la novità costituita dal cambio della logistica e dallo spostamento della zona di partenza/arrivo in Piazza Garibaldi. Si gareggia quindi in riva al lago, su scorci paesaggistici che non potranno non toccare il cuore e la fantasia di ogni partecipante.

Il nuovo tracciato potrebbe anche favorire l’assalto ai record della corsa, risalenti entrambi al 2019 con i successi dei kenyani Joel Maina Mwangi in 1h04’25” e Lenah Jerotich in 1h13’33”. I campioni uscenti vengono entrambi dal Burundi, Jean Marie Vianney Niyomukiza in 1h06’12” e Cavaline Nahimana in 1h13’56”. Tempi che dimostrano come a Lecco si possa correre forte e puntare apertamente al primato. Per trovare le ultime vittorie italiane bisogna risalire al 2018 con i successi di Ahmed Ouhda e Francesca Rusconi.

Non ci sarà solo la mezza maratona. Insieme ad essa gli organizzatori hanno proposto due prove non competitive dedicate alla promozione della corsa, la “Family & Friends Run” sulla distanza di 5 km e la “Childrens Run” di 500 metri rivolta ai bimbi delle scuole elementari.

Il programma delle partenze vedrà prima proprio la grande festa dei più piccoli con il via alle 9.45. Alle 10 lo start per la mezza maratona, a seguire quello della non competitiva con le premiazioni a partire dalle 12.30. C’è ancora la possibilità di iscriversi per chi non lo avesse fatto entro i termini stabiliti: sabato presso i tavoli della segreteria il costo da versare sarà di 40 euro. Per la prova promozionale il prezzo fisso è di 5 euro. Per informazioni: Spartacus Events, www.spartacusevents.com.