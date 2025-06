La Monza-Resegone 2025 parla lecchese: vincono Ditta Azzoni e df Sport Specialist

Michele Azzoni, Francesco Bona e Roberto Cassol dedicano la vittoria al mitico Albertino Vitali

Al femminile trionfano Marta Rusconi, Aurora Bosisio e Martina Parenti dei Falchi Lecco

LECCO – Si sono svolte nella serata di ieri, giovedì, le premiazioni dell’edizione numero 63 della celebre Monza-Resegone, gara di corsa a terne con partenza dall’Arengario di Monza e arrivo alla Capanna Alpinisti Monzesi sopra l’abitato di Erve.

Sia al maschile che al femminile il successo è stato lecchese. Tra gli uomini la vittoria è andata al team della Ditta Luigi Azzoni Lecco composto da Michele Azzoni, Francesco Bona (ex atleta militare di origine biellese, marito della lecchese Maria Righetti) e Roberto Cassol (bellunese). Quest’ultimo ha sostituito all’ultimo il lecchese Mattia Padovani che dovuto dare forfait per infortunio.

3h20’52” il tempo dei lecchesi che si sono lasciato dietro il team I dolci di Ivan Top Briosco con il lecchesi Ahmed El Mazoury, Stefano Tavola e Stefano Villa che hanno chiuso in 3h21’03”. A chiudere il podio la squadra C di Df-Sport Specialist di Barzanò composta dai Falchi di Lecco Lorenzo Panzeri, Simone Turrisi e Simone Gilardi in 3h26’53”.

“Un ringraziamento e una dedica speciale ad Albertino Vitali – hanno detto i vincitori – colui che ci segue sempre in bici, figura mitica e ben conosciuta da tutti. E’ stato lui che ci ha spinto a fare questa gara”.

Successo tutto lecchese anche al femminile con la squadra B di DF-Sport Specialist composta da Marta Rusconi, Aurora Bosisio e Martina Parenti (tutte atlete dei Falchi Lecco) in 4h16’53”. A completare il podio la squadra Per aspera ad astra – Bergamo (Lorenza Zanni, Roberta Sala, Ivonne Buzzoni) in 4h25’34” e A.S.D. Correzzana “Le Tre Effe” (Francesca Di Modugno, Francesca Corno e Francesca Busnelli) in 4h25’43”.

QUI TUTTI I RISULTATI DELLA GARA CLASSICA

QUI TUTTI I RISULTATI DELLA GARA A STAFFETTA