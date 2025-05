La Pallavolo Picco Lecco saluta il coach Milano. Il presidente: “Possibilità limitate di restare in Serie A”

“Non possiamo che ringraziare il coach per il notevole e prezioso supporto che ha dato alla nostra Società in tutti questi sette anni e che ci ha permesso di passare dalla B2 alla A2”

LECCO – “Dopo tre anni memorabili in Serie A, la nostra Società ha vissuto esperienze straordinarie grazie al lavoro instancabile della squadra, dell’intero staff e della dirigenza”, esordisce così, il presidente della Picco Lecco, Dario Righetti, nella lettera in cui saluta il coach Gianfranco Milano.

“A questo punto il nostro percorso con Gianfranco Milano giunge al termine, in un rapporto che è sempre stato improntato a chiarezza e rispetto reciproco. Infatti, le complessità sempre più crescenti, sia da un punto di vista organizzativo che finanziario, e senza ulteriori sponsor del territorio, le possibilità di continuare la Serie A sono limitate e fra i progetti alternativi che stiamo portando avanti alcuni prevedono lo scambio dei diritti A2 con B1″, prosegue Righetti.

“Pertanto si è ritenuto di lasciar libero Gianfranco di prendere le proprie decisioni, considerando la sua elevata competenza ed esperienza. Non possiamo che ringraziarlo per il notevole e prezioso supporto che ha dato alla nostra Società in tutti questi sette anni e che ci ha permesso di passare dalla B2 alla A2. Da alcuni anni la società ha concentrato parecchie energie sul settore giovanile, curando un’offerta sportiva per le nostre atlete con le rispettive famiglie che tiene conto anche delle palestre in cui allenarsi”.