Entra a far parte del roster biancorosso portando con sé talento, ambizione e una forte identità personale

“Ho scelto di venire a Picco perché ho trovato una società che mi permette di essere ambiziosa”

LECCO – La Picco Lecco accoglie Angela Coba, palleggiatrice classe 2006, che entra a far parte del roster biancorosso portando con sé talento, ambizione e una forte identità personale. Angela si descrive con tre parole che raccontano bene il suo profilo: disponibile, empatica, determinata. Qualità che hanno segnato il suo percorso e che ora diventano patrimonio della squadra.

Reduce dall’ultima stagione in A2 con Offanengo, Angela arriva a Lecco con un bagaglio di esperienze già importanti. Tra queste, un ricordo che considera indelebile: “Lo scudetto U18 vinto nel 2024 con l’Imoco è uno dei momenti più significativi della mia carriera. Sono molto legata a quella vittoria e alla squadra con cui l’ho conquistata”.

La scelta di Picco nasce da una sensazione precisa: “Ho scelto di venire a Picco perché ho trovato una società che mi permette di essere ambiziosa, ma allo stesso tempo offre un clima familiare e sereno dove poter lavorare al meglio”.

Angela porta con sé una visione chiara del contributo che vuole dare: “Cercherò di portare alla squadra la mia ambizione per fare la miglior stagione possibile. A livello tecnico, essendo giovane, voglio lavorare molto in palestra e trasformare tutto questo nel campo, il giorno della gara”.

Il suo saluto ai tifosi è già carico di entusiasmo: “Sono felicissima di iniziare questa avventura a Lecco. Non vedo l’ora di conoscerci al palazzetto e divertirci insieme. Ci vediamo prestissimo!”

Con l’arrivo di Angela Coba, la Picco Lecco aggiunge un profilo giovane, preparato e motivato, perfettamente in linea con la filosofia del club e con il progetto tecnico della nuova stagione.