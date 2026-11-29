Le biancorosse dominano il primo set (15-25) ma poi calano e cedono i tre parziali successivi

Coach Mauro Tettamanti: “Siamo partiti molto bene nel primo set, poi ci siamo spente”

LECCO – Trasferta amara per l’Orocash Picco Lecco, che sul campo della Care Project Bellusco trova un ottimo avvio ma non riesce a dare continuità alla propria prestazione, cedendo 3-1 al termine di una gara dai due volti.

Le biancorosse incassano così una battuta d’arresto pesante nel campionato di Serie B1 femminile, pagando a caro prezzo un blackout mentale e tecnico dopo un primo parziale giocato ad altissimi ritmi.

Nel primo set la Picco Lecco spinge con determinazione dai nove metri e mostra un attacco chirurgico (55% di positività con un solo errore), scavando subito un solco e chiudendo sul netto 15-25. Dal secondo parziale, però, l’inerzia cambia radicalmente. Bellusco alza il livello del proprio gioco e trova maggiore incisività in contrattacco, mentre Lecco perde fluidità.

Le percentuali offensive delle biancorosse crollano al 28% con 9 errori punto, permettendo alle padrone di casa di rientrare in partita e pareggiare i conti sul 26-14. Il contraccolpo psicologico si fa sentire nella seconda metà dell’incontro.

Nonostante il tentativo di reazione nel terzo set, in cui l’attacco lecchese risale al 45%, la formazione di casa mantiene il controllo degli scambi trascinata dall’opposto Sofia Tosi (24 punti totali). Bellusco allunga sul 25-19 e completa l’opera nel quarto set, gestendo il vantaggio fino al definitivo 25-17.

Al termine della gara coach Mauro Tettamanti non ha nascosto la propria amarezza, concentrando l’analisi sull’aspetto mentale più che sul risultato: “Sono deluso e arrabbiato non tanto per il risultato quanto per l’atteggiamento mostrato in campo”.

“Siamo partiti molto bene nel primo set, poi ci siamo spente e non abbiamo più lottato. A fine partita ho chiesto a Noemi Monti cosa fosse mancato e la sua risposta è stata molto chiara: oggi non siamo state una squadra. È una considerazione che condivido e che deve farci riflettere”.

Tra le poche note positive della serata spicca proprio la prova individuale di Noemi Monti, top scorer delle lecchesi con 23 punti (21 in attacco con il 52% e 2 ace). Ma la squadra nel complesso non è riuscita a ripetere il livello espresso nelle ultime uscite.

“Dal punto di vista tecnico abbiamo avuto un calo importante in battuta e in ricezione rispetto alle precedenti partite” ha aggiunto Tettamanti. “Inoltre non ha funzionato la correlazione muro-difesa e questo ci ha penalizzato molto. Non siamo praticamente mai riusciti a prendere le misure a Tosi, l’opposto di Bellusco, che è stata determinante nei momenti chiave del match”.

Tettamanti ha infine riconosciuto i meriti delle avversarie: “Bellusco ha meritato la vittoria. Ha giocato con continuità nei tre set vinti e ha creduto fino in fondo nel proprio piano gara. Gli avversari hanno sfruttato al meglio le proprie armi nei momenti decisivi”.