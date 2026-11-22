Al Bione le biancorosse cedono solo al tie-break per 2-3

Una straordinaria rimonta che ha riaperto una gara iniziata in salita

LECCO – La Orocash Picco Lecco conquista un punto prezioso al termine di una sfida intensa e combattuta contro Club 76 Fenera Chieri. Al Bione le biancorosse cedono soltanto al tie-break per 2-3 (15-25, 23-25, 25-21, 25-18, 12-15) dopo una straordinaria rimonta che ha riaperto una gara iniziata in salita.

Le ospiti partono con grande aggressività, soprattutto al servizio, mettendo subito sotto pressione la ricezione lecchese e portandosi avanti di due set. Nel primo parziale Chieri impone il proprio ritmo, mentre nel secondo Picco cresce ma paga qualche difficoltà nei punti decisivi.

La svolta arriva dal terzo set. Coach Mauro modifica l’assetto della squadra, invertendo i ruoli di Giulia Patasce e Noemi Monti, con Patasce impiegata da opposto e Monti schierata in posto quattro. Una scelta che si rivela determinante e permette alla formazione lecchese di trovare nuove soluzioni offensive e maggiore equilibrio. Trascinata da una seconda parte di gara di alto livello, Picco conquista terzo e quarto set portando il match al tie-break.

Nel quinto e decisivo parziale le due squadre procedono punto a punto. Qualche errore di troppo nel finale impedisce alle lecchesi di completare la rimonta, ma resta una prestazione di carattere che consente di muovere una classifica sempre più importante.

Le parole di coach Mauro Tettamanti: “Loro hanno aggredito subito la partita dal servizio e noi non siamo riusciti a restare in gara come volevamo. Eravamo sotto pressione. Nel secondo set abbiamo fatto un po’ meglio, ma nel finale abbiamo avuto difficoltà a mettere giù i palloni importanti. Dal terzo set, invece, abbiamo reagito e il cambio di assetto ci ha dato qualcosa in più. Terzo e quarto set sono stati davvero ottimi. Il tie-break è sempre una lotteria e abbiamo commesso un paio di errori di troppo. Oggi non era facile, ma siamo cresciuti ancora. Questo punto è essenziale per muovere la classifica”.

L’allenatore si è poi soffermato sull’esperimento tattico che ha visto scambiarsi di ruolo Giulia Patasce e Noemi Monti: una soluzione che ha dato nuova linfa alla squadra. Mauro ha elogiato in particolare la prestazione di Monti, eccellente sia in ricezione sia in attacco, e quella di Patasce che, nonostante condizioni fisiche non ottimali, ha confermato ancora una volta il proprio valore e la propria importanza all’interno del gruppo.

Il commento di Giorgia Sari: “Tra il secondo e il terzo set abbiamo cambiato la partita partendo dal centro. Non era scontato riuscire a riprenderla e questo dimostra che stiamo crescendo rispetto all’inizio della stagione. Siamo riuscite a contrattaccare e a rientrare nel match. Al tie-break abbiamo commesso qualche errore di troppo, ma la reazione della squadra è stata importante”.

Per la Picco Lecco arriva così una sconfitta che lascia comunque segnali incoraggianti: una rimonta costruita con determinazione, un punto conquistato in classifica e ulteriori conferme nella crescita del gruppo.