La Picco non si ferma. Un’altra vittoria per la squadra di pallavolo lecchese

La Picco non si ferma

Quarta vittoria su quattro gare disputate per l’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco

LECCO – L’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco nella terza trasferta stagionale, conquista una vittoria tutt’altro che facile sull’insidioso campo della Prochimica Virtus Biella e guadagna due punti importantissimi in chiave classifica, che le valgono anche il primo posto (con una gara in meno) a pari merito con CBL Costa Volpino e Albese con Cassano.

Nel primo set le biancorosse partono bene, e riescono a contenere la formazione di casa, sporcando tante palle a muro, anche e soprattutto nel finale di set, dove le ragazze di Biella spingendo forte sul servizio cercando di far valere il fattore campo. Discorso diverso nel secondo set: Il parziale comincia subito a favore della Picco Lecco ma, a causa di un calo generale in ricezione, le piemontesi passano in vantaggio e mettendo in campo un’ottima difesa chiudono la frazione a loro favore vincendo anche, poi, il set successivo con un discreto margine.

Nel quarto set, invece, l’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco, mette in campo una reazione d’orgoglio e trascina le avversarie al tie-break. L’epilogo tanto atteso premia la Picco: la squadra biancorossa e le piemontesi rimangono legate fino a metà set, Dalla Rosa regala tre match-point con un ace (11-14) e basta il mantenimento del cambio palla per consegnare altri due punti, sudati e meritati, alle lecchesi.

Top Scorer dell’incontro, ancora una volta, Francesca Dalla Rosa con 17 punti.

Di seguito le interviste di Francesca Dalla Rosa e Coach Gianfranco Milano:

Francesca Dalla Rosa: “Le nostre avversarie sono state brave a metterci in difficoltà, hanno fatto un buon lavoro in difesa e anche a muro. Noi, invece, abbiamo fatto più fatica in ricezione e a muro, amplificando il loro gioco, non lavorando benissimo anche in prima linea.”.

Coach Gianfranco Milano: “Partita difficile, la squadra avversaria ha fatto un buon lavoro muro/difesa. Noi abbiamo sofferto la loro battuta e non abbiamo trovato sempre la continuità in contrattacco. Siamo stati altalenanti, potevamo vincere il terzo set, ma la squadra non è ancora abituata a certe tensioni. Le ragazze sono state encomiabili nell’ottenere questo risultato. Siamo molto contenti tutti quanti, non è assolutamente un punto perso; noi vogliamo sempre muovere la classifica e andare avanti”.