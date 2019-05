Questa mattina la tradizionale gara di corsa

Il maltempo ha causato qualche defezione ma non ha spento il successo della manifestazione

LECCO – Pioggia e vento gelido non hanno fermato la voglia di sport e di fare festa insieme: anche questa è la Belèe de Cursa, oramai tradizionale gara di corsa targata Gs Belledense andata in scena questa mattina, domenica 5 maggio, a Belledo.

Nonostante le defezioni tantissimi (850) i runner al via delle due gare, 356 a quella da 11 km e 494 quella da 6km, con star fissato in via Santa Barbara, fuori alla Fiocchi Munizioni. Misto il percorso della 11 km, tra l’abitato di Belledo e Maggianico e i sentieri soprastanti, più breve quello della 6 km, pensato per tutti, bimbi inclusi.

I vincitori

Puntuale la partenza, 9.15 per il percorso lungo e 9.30 per quello breve. Il primo a tagliare il traguardo della 13^ edizione, dopo 46′ e 17”, è stato Adriano Ticozzelli, seguito da Davide Perego con 46′ 57” e Luca Moiana e Luca Albini terzi a pari merito 48′ 27”.

Il podio rosa è stato conquistato da Martina Brambilla, prima classificata con un tempo di 52’27”, Sara Ruffoni, 56’56” e Gisella Beretta 58′ e 28”.

Questi i risultati del percorso da 6 km: tra gli uomini Emanuele Barbani con 17’58”, Nicolò Montanari con 17’59” e Antonio Motta con 22’05”. Tra le donna Nicoletta Invernizzi, prima con 24’03”, Simona Crotti 25’08” e, terze a pari merito, Aurora Combi, Cristina Mascheri e Alessia Acquistapace con 25′ 29”.

I Trofei Luca Corti e Alex Crippa

Premiati anche il primo bimbo della 6km, nell’ambito del Trofeo Luca Corti A.M., e la prima bimba del Trofeo Alex Crippa A.M. : si tratta rispettivamente di Andrea Benedetti e Alessandro Vitali, primi a pari merito con 23’38” e Sofia Piazza con 26’14”.

Insomma una mattinata di sport e di festa che il maltempo non ha rovinato. Appuntamento il prossimo anno, si spera col sole!

GALLERIA FOTOGRAFICA