La pioggia non ferma la PolimiRun Winter, oltre 2000 intrepidi al via

Vittoria e record per il campione Ahmed El Mazoury

Al femminile il successo va a Chiara Fumagalli

LECCO – Nemmeno una pioggia battente è riuscita a fermare la PolimiRun Winter, oltre 2000 (ben 500 le donne) gli atleti che hanno sfidato il proverbiale “tempo da lupi” per affrontare il percorso di 10 chilometri e quasi 300 metri di dislivello che ha toccato i quartieri alti della città per far ritorno al Politecnico dove c’era anche la partenza.

“Mi raccomando ragazzi, domani vi voglio tutti in aula” ha detto scherzando il pro rettore del polo lecchese Manuela Grecchi alla partenza, ad accogliere gli atleti al via anche il campione olimpico di canoa Antonio Rossi.

Prima sono partiti gli atleti della competitiva e poi tutti gli altri, l’esercito di magliette azzurre Adidas, main sponsor dell’evento, si è districato per le viuzze dei rioni fino a raggiungere la parte alta di Rancio prima di tornare in via Ghislanzoni. Stratosferico Ahmed El Mazoury, atleta di Brivio cresciuto nell’Atletica Lecco e oggi all’Atletica Casone Noceto, che ha chiuso in 36’39”. Staccati Marco Alberio (Azzurra Garbagnate M.se) in 41’10” e Alessandro Riva (Gsa Cometa) 41’19”. Al femminile successo di Chiara Fumagalli (Bocia Verano Brianza) in 46’51”, secondo posto per Lavinia Possenti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) in 47’53”, terza Francesca Olmi (Runners Capriolese) in 49’04”.

Poi, alla spicciolata, hanno tagliato il traguardo gli oltre 2000 atleti, bagnati fradici ma tutti con un sorriso e la soddisfazione di aver chiuso la PolimiRun Winter 2019. Per la cronaca, tra i vari abbigliamenti particolari che si son visti, c’è stato anche chi, per esorcizzare il maltempo, ha corso con cuffietta da piscina e occhialini!

