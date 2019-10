La Polisportiva Mandello vince il Trofeo Gioventù Lariana 2019

Si chiude il Trofeo Gioventù Lariana in scena a Como

I risultati delle squadre lecchesi

COMO – Sesta ed ultima giornata del trofeo Gioventù Lariana quella che ieri, domenica, si è disputata nel pomeriggio al centro sportivo di Como curata dall’Us Albatese, da Ag Comense e dal comitato provinciale Fidal.

La Polisportiva Mandello fa suo il trofeo grazie agli 85936 punti, ma alle sue spalle per un podio tutto manzoniano troviamo l’Up Missaglia al secondo posto con 69341 punti e l’Atl Lecco Colombo Costruzioni terza con 60513. Nella top ten concludono anche l’Atl Merate Promoline col 5° posto grazie ai 50386 punti e l’Atl 87 Oggiono con in 8^ posizione con 38661 punti.

A Sara Ciappesoni con 870 punti tabellari il punteggio più alto

La rappresentante della Polisportiva Mandello con 1,50m nel salto in alto vince la gara nelle Ragazze e ottiene il punteggio individuale più alto di giornata, sopra gli 800 punti anche la staffetta Ragazze della Comese della 4x100m (835), Alice Anghileri della Pol Mandello (834) e Matilde Gervasoni della Pol Libertas Cernuschese (811) sui 300m Cadette, Ilaria Oricchio dell’Atl Erba con (806) nel triplo Cadette, la staffetta della Pol Mandello nella 4x100m Cadette (847) e la varesina dell’Atl La Fornace sui 1000m Ragazze (817).

Tutti i podi di giornata

Esordienti:

600m: 1^ Ginevra Volontè 2’01”0 (Osg Guanzate), 2^ Elisa Burgassi 2’02”62 (Lieto Colle), 3^ Giada Montermini 2’04”32 (Albatese).

Alto: 1^ Sara Roncareggi 1,20m (Triangolo Lariano), 2^ Viola Altamura 1,20m (Triangolo Lariano).

50m: 1^ Gemma De Capitani 7”96 (Up Missaglia), 2^ Anita Barbosa 8”00 (Ag Comense), 3^ Maitè Cappelletti 8”08 (Albatese).

5x80m: 1^ Us San Maurizio 1’04”64; 2^ Atl Rovellasca 1’05”68.

600m: 1° Mikael Otto Stavenaghen 1’54”10 (Sg Comense), 2° Romeo Ortelli 1’57”80 (Bernatese), 3° Riccardo Lanfranconi 1’58”00 (Pol Mandello).

Alto: 1° Matteo Vitali 1,25m (San Maurizio), 2° Gabriele Tentori 1,10m (Rovellasca).

50m: 1° Tommaso Mazzetti 8”24 (Up Missaglia), 2° Diego Agnes 8”44 (Atl Rovellasca), 3° Alexej Cattaneo 8”44 (Atl Rovellasca).

5x80m: 1^ Atl Rovellasca 1’04”50; 2^ Gs Bernatese 1’06”70.

Ragazze/i:

60m: 1^ Lara Gallina 8”68 (Sg Comense), 2^ Carolina Molteni 8”68 (Sg Comense), 3^ Alessandra Bignami 8”88 (Pol Intercomunale).

1000m: 1^ Greta Vuolo 3’27”10 (La Fornace), 2^ Anna Tornaghi 3’33”96 (Merate Atl Promoline), 3^ Greta Grassi 3’34”98 (Lieto Colle).

Alto: 1^ Sara Ciappesoni 1,50m (Pol Mandello), 2^ Silvia Sussariello 1,31m (Atl Rovellasca), 3^ Martina Crotta 1,31m (Pol Mandello).

4x100m: 1^ Sg Comense 56”50; 2^ Atl Rovellasca 57”8; 3^ Atl 87 Oggiono 57”56.

60m: 1° Matteo Benedetti 8”24 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Samuele Mattia Auguste 8”38 (Atl Rovellasca), 3° Michelangelo Bonfanti 8”62 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1000m: 1° Alessandro Locatelli 3’12”48” (Merate Atl Promoline), 2° Michael Orlandi 3’14”84 (Team Pasturo), 3° Simone Invernizzi 3’15”46 (Team pasturo).

Lungo: 1° Federico Dell’Acqua 4,83m (Atl Rovellasca), 2° Keati Achille Fon 4,78m (Up Missaglia), 3° Federico Ciappesoni 4,64m (Pol Mandello).

4x100m: 1^ Atl Rovellasca 52”50; 2^ Atl lecco Colombo Costruzioni 55”56; 3^ Pol Mandello 57”70.

Cadette/i:

80m: 1^ Stella Moizzi 10”84 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Arianna Brivio 10”94 (Up Missaglia), 3^ Vanessa Triboli 10”98 (Pol Mandello).

300m: 1^ Alice Anghileri 43”20 (Pol Mandello), 2^ Matilde Gervasoni 43”58 (Pol Lib Cernuschese), 3^ Laura Confalonieri 44”38 (Pol Lib Cernuschese).

Triplo: 1^ Ilaria Oricchio 10,55m (Atl Erba), 2^ Sofia Zucchi 9,89m (Pol Mandello), 3^ Gae Cappelletti 9,84m (Albatese).

Disco: 1^ Laura De felice 24,25m (Virtus Calco), 2^ Ilaria Rossi 21,16m (La Fornace), 3^ Elisa Agostini 18 ,77m (Pol Mandello).

4x100m: 1^ Pol Mandello 52”58; 2^ Pol Libertas Cernuschese 53”96; 3^ Atl Rovellasca 54”6.

80m: 1° Matteo Scaccabarozzi 9”84 (Up Missaglia), 2° Giorgio Bergna 10”00 (Albatese), 3° Aziz Abdou Mbaye 10”08 (Up Missaglia).

300m: 1° Michele Stacchini 39”54 (Atl 87 Oggiono), 2° Jarno Tramarin 40”34 (Atl Mariano Comense), 3° Luca Alzani 40”54 (Atl Mariano Comense).

Lungo: 1° Stefano Nebuloni 5,58m (Atl Rovellasca), 2° Stefano Giobbi 5,53m (Sg Comense), 3° Gabriele Di Pasquale 5,46m. (Amatori Master Novara).

Giavellotto: 1° Gabriel Durante 39,99m (Up Missaglia), 2° Nicolò Scalzi 39,11m (Pol Mandello), 3° Stefano Roncareggi 33,76m (Triangolo Lariano).

4x100m: 1^ Atl 87 Oggiono 49”16; 2^ Pol Intercomunale 49”80; 3^ Atl Rovellasca 50”10.

GALLERIA FOTOGRAFICA