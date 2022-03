La Polisportiva Zanetti diventa struttura abilitata centro CONI

Importante riconoscimento per la società lecchese

Unica realtà cittadina riconosciuta per calcio e ginnastica ritmica

LECCO – Importante novità per quanto riguarda la Polisportiva Zanetti: grazie al lavoro di formazione fatto sui propri istruttori, la società lecchese è stata riconosciuta come struttura abilitata centro CONI, unica società cittadina a esserlo per il calcio e per la ginnastica ritmica.

Grazie a questo riconoscimento la Zanetti potrà potenziare la propria offerta con la collaborazione dei formatori del CONI, perseguendo l’obiettivo di poter offrire ai tesserati una formazione migliore che permetta una crescita sportiva e personale.

“Questo è un progetto nuovo che ci ha coinvolti dopo vari colloqui coi formatori – dichiara la responsabile della sezione ginnastica ritmica Mara Miggiano – le allenatrici hanno seguito i corsi di abilitazione proposti dal CSI e ora abbiamo sempre almeno un paio di istruttrici formate in palestra. Siamo contente di aver iniziato questo percorso che, con qualche piccolo sforzo in più, ci permetterà di ripartire alla grande”.

Il Centro CONI è un nuovo modo per avviare e orientare i giovani allo sport. Un percorso multidisciplinare per ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni guidato da educatori e tecnici qualificati per una corretta formazione sportiva e per favorire la crescita dei talenti di domani.