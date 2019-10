PRO PATRIA – LECCO 1-0: Mastroianni 10′

Esordio amaro per il neotecnico D’Agostino

BUSTO ARSIZIO – Non produce gli effetti sperati il cambio di panchina avvenuto in settimana in casa Calcio Lecco. La prima partita da allenatore bluceleste di Gaetano D’Agostino coincide con una sconfitta di misura (1-0) contro la Pro Patria, la sesta in otto gare di campionato.

Gara subito in salita

Al “Carlo Speroni” di Busto Arsizio la partita del Lecco è complicata fin dalle prime battute. Al 3′ la Pro Patria sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Battistini che si stampa sulla traversa.

Il risultato si sblocca comunque dopo pochi minuti; al 10′ Mastroianni è infatti libero di calciare a rete dopo un bell’intervento in uscita di Safarikas. Due minuti più tardi l’estremo difensore greco salva il possibile raddoppio di Brignoli.

Il Lecco si fa vedere al quarto d’ora con un tiro di Pedrocchi che termina a lato non di molto. Al 34′ l’occasione migliore per il pareggio capita invece a Moleri, il quale è bravo a suprare in pallonetto Tornaghi ma sfortunato quando Battistini salva in extremis in scivolata sulla linea di porta.

Prima dell’intervallo tornano ad attaccare i padroni di casa ma Safarikas è attento e il risultato resta sull’1-0.

La ripresa

In avvio di ripresa entrambi gli allenatori provano a modificare i propri assetti, con diversi cambi nel giro di pochi minuti. D’Agostino inserisce prima Segato e Fall per Pedrocchi e Chinellato, poi Giudici e Marchesi per Maffei e Scaccabarozzi.

Il secondo tempo è avaro d’emozioni. La prima occasione la costruisce Pedone al 68′, con Safarikas che è bravo a respingere e Mastroianni che poi spreca sulla ribattuta. Il Lecco cerca di sfruttare gli esterni ma la difesa bustocca regge bene.

Nel finale gli ultimi a provarci sono Fall e Giudici; la prima conclusione termina a lato mentre sulla seconda Tornaghi si rifugia in angolo. Il Lecco fa comunque troppo poco per ottenere il pareggio e ne consegue che i padroni di casa riescano ad ottenere i tre punti senza rischiare mai molto.