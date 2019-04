La Svizzera ha battuto in finale El Cilinder 2 a 0

Soddisfazione per gli organizzatori: “E’ stata una delle edizioni più belle”

LECCO – E’ la Svizzera la squadra che si è aggiudicata la 51^ edizione del torneo Sant’Angelo di calcio, che si è disputato come da lunga tradizione la domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo all’Oratorio San Giuseppe di Laorca.

La formazione della Svizzera ha battuto in finale per 2 a 0 El Cilinder in finale vincendo il trofeo Paolo e Giuseppe Spinelli a.m., mentre alla seconda classificata è andato il trofeo Bruno Cunsolo a.m.

Nella finalina per il 3° e 4° posto La Gallina ha battuto per 10 a 8 ai calci di rigore la squadra del Pomedo aggiudicandosi il il trofeo Arnoldo Buttironi a.m., mentre a Pomedo è andato il trofeo Romildo Maggi a.m..

Nel match per il 5° e 6° posto Ravalle si è imposta per 6 a 3 contro La Colonna formazioni alle quali sono andate rispettivamente il trofeo Mauro Panzeri a.m. e il trofeo Aristide Frigerio a.m..

Per quanto concerne i premi speciali, il trofeo Giovanni Ferrario a.m. per il miglior giocatore è andato ad Andrea Nicoli; il trofeo Unlimited Adventure per il miglior portiere è stato assegnato a Gary Penati; il trofeo Angelo Nessi al miglior Over 40 è andato a Vittorio Mazzoleni mentre il trofeo Gma di Checchin al miglior giovane è stato assegnato a Matteo Pirovano.

“Possiamo dire che quest’anno è stata una delle edizioni più belle che si sono disputate – fanno sapere gli organizzatori dell’Oratorio di Laorca – Ci sono state squadre equilibrate, tanto agonismo ma sempre all’insegna dello sport e dell’amicizia. Vogliamo fare i complimenti ai tanti giovani che hanno preso parte per la prima volta, dimostrando grinta e carattere, ma un ringraziamento va anche agli Over 40 che non mollano mai, oltre a tutti colore che a proprio modo hanno collaborato per la buona riuscita di questa due giorni di calcio. L’appuntamento è per il prossimo anno!”.