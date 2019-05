Tempo di lettura: 2 minuti



NAPOLI – “Gita” fuori porta per due gruppi di lecchesi che domenica hanno partecipato alla Vasuvio Trail, gara di corsa in montagna che parte da Ottaviano (Napoli) e raggiunge il cratere del vulcano per poi riportare gli atleti in città. “L’unica gara al mondo – spiegano gli organizzatori dell’ASD Vesuvio Lives, unitamente all’Ente Parco Nazionale del Vesuvio – che si svolge su un vulcano ancora attivo”.

Organizzatori che per dar voce alla kermesse sportiva hanno scelto proprio un lecchese, parliamo di Gianluca “Cine” Corti con la sua CineSportEvents che ha presentato e raccontato le due gare in programma: il trail di 23 km e la Ultra Marathon di 49 km.

Tornando alla gara che ha visto ai nastri di partenza anche i lecchesi, circa 300 sono stati gli atleti al via che hanno macinato 23 km per 1100 metri di dislivello positivo, lungo un percorso decisamente affascinante che li ha portati prima nella Valle dell’Inferno e poi in cima al Vesuvio a quota 1281 metri. Da qui, lungo il sentiero del Gran Cono i runner hanno costeggiato il cratere per poi intraprendere la discesa interrotta da una seconda salita, quella dei Cognoli che conduce al Cognolo di Ottaviano. Da qui la picchiata verso il traguardo posto al castello Mediceo di Ottaviano punto di arrivo della 23km e della Ultra Marathon.

Per i lecchesi in gara, risultati degni di nota sono quelli di Luca Vassena (Van Race) 9° al traguardo con il tempo di 2h05’59”, e di Giacomo Ghislanzoni che nella categoria M35 ha chiuso in 2^ posizione (20° assoluto). Ai nastri di partenza anche Marco Melesi, Alessandro Parravicini, Luigi “Gigio” Aondio, Matteo Lombardini, Lorenzo Colombo e Giuseppe Pirovano in veste di preparatore atletico.

Per la cronaca la 23k è stata vinta da Elhousuine Elazzaoui (Team Tornado) con il tempo di 1h46’31”. Al femminile gara vinta da Lidia Mongelli (Atletica Correre Pollino) 2h13’18”.

Primo nella Ultra Marathon Georg Piazza con il tempo di 5h10’51”, mentre al femminile prima al traguardo è stata Melissa Paganelli (Elle Erre Team Scott) che ha stoppato il crono sul tempo di 6h33’24”.