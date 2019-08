L’alpinista Mario Panzeri e Patrizia Pensa al Tor des Géants

Il 6 settembre il noto alpinista al via dell’endurance trail

“Il Tor per me sarà un’esperienza del tutto nuova”

LECCO – Il prossimo 6 settembre anche l’alpinista di Mandello Mario Panzeri e l’ultra trailer Patrizia Pensa saranno al via dell’edizione 2019 del Tor des Géants.

I due runners saranno gli ambasciatori del logo Df Sport Specialist sui sentieri valdostani della decima edizione di quello che è definito come l’endurance trail tra i più famosi al mondo, 330 Km di percorso, con 24.000 metri di dislivello positivo, con partenza e arrivo a Courmayeur.

Mario Panzeri, guida alpina dal 1987, è alla sua prima esperienza al Tor des Géants: conosciuto per la sua importante carriera alpinistica, ha al suo attivo tutte le 14 cime più alte del mondo salite senza l’ausilio di ossigeno, Panzeri è passato da qualche anno al trail running, una passione che l’ha conquistato e che lo vede sempre più spesso di corsa sulle montagne.

“Ho iniziato a correre in montagna grazie a un amico che mi ha convinto e da subito mi è piaciuto l’ambiente: mi sono appassionato e da allora ho macinato parecchi chilometri e partecipato a diverse gare – ha detto Panzeri -. Al Tor des Géants arrivo grazie a Sergio Longoni, ci lega una profonda amicizia di lunga data: il Tor per me è un’esperienza del tutto nuova, da anni Patrizia me ne parlava e finalmente ci sono!”.

“Il fascino di questa importante manifestazione ci ha conquistato anche quest’anno – afferma Sergio Longoni, presidente DF Sport Specialist – la montagna è nel nostro cuore ed essere presenti sui monti della Valle d’Aosta ci apre nuovi orizzonti e ci consente di rafforzare la notorietà del nostro brand nel mondo del trail running. Conosco Patrizia e Mario da molti anni, siamo legati dalla passione per la montagna: sono felice che quest’anno siano i nostri ambasciatori sui sentieri del Tor, entrambi rappresentano al meglio il nostro motto aziendale sport per passione”.

“La montagna e la corsa sono le mie passioni, ben venga se poi arrivano anche dei buoni risultati ma non è con l’obiettivo di fare il tempo che partecipo alle gare – ha detto Patrizia Pensa -. Scelgo le manifestazioni a cui partecipare per il percorso, mi affascinano i passaggi in alta montagna e i paesaggi maestosi che si aprono all’orizzonte. Sono felice di tornare a correre al Tor des Géants: è una gara che ti entra nel cuore. Con Mario Panzeri spesso ci incrociamo alle gare: era da un po’ che si parlava di Tor, sarà bello condividere questa esperienza con lui”.