MARIANO COMENSE-Week end di gare nel campo sportivo in via Caterina Da Siena a Mariano Comense con la locale società atletica in regia del campionato invernale lanci, campionati nobilitati dalla presenza dell’olimpionico Marco Lingua che vanta un primato personale nel lancio del martello di 79,97m.



Giacomo Proserpio due volte al titolo.

Si inchina solo al capitano, Marco Lingua precede con 72,45m il nostro Giacomo Proserpio che vince il titolo regionale Assoluto e anche quello Promesse con 70,51m con una serie lunga di lanci che lo vede quattro volte su sei oltre la fettuccia dei 70m. ma Giacomo non si accontenta del doppio titolo e la giornata successiva è di nuovo in pedana, questa volta per il lancio del disco , specialità questa non proprio sua favorita ma, anche qua non si lascia sfuggire il titolo Promesse conquistato con un lancio di 41,22m.

A Silvia Crippa il titolo del peso.

Vittoria e titolo regionale Assoluto per Silvia Crippa che con 11,66m ottenuto al primo lancio riesce a portare a Lecco un’altra maglia simbolo del primato. Per lei anche il 2° posto nel lancio del disco con la misura di 35,35m.



Giulia Cascio e Marika Sironi, titoli di categoria.

Per Giulia neo entrata tra le file giallo blu dopo aver iniziato sin da Esordienti nelle file dell’Us Albatese, subito la soddisfazione del titolo regionale Juniores nel lancio del giavellotto, 39,17m la misura sufficiente per lasciarsi alle spalle le altre concorrenti. Marika Sironi anche lei come la compagna viene dall’Us Albatese, col 2° posto Assoluto conquista il titolo tra le Promesse con 45,09m.



Gli altri risultati dei lecchesi in gara.

Pietro Roncareggi vince il bronzo nel lancio del disco Juniores con 42,92m; Daniele Bonanomi allo stesso metallo nel lancio del giavellotto sempre Juniores ottenuto con la misura di 47,89m; una posizione dietro il compagno di club Tommaso Mojoli con 44,51m. Nel lancio del giavellotto 8° posto Assoluto e 4° tra le Promesse per la Pol Bellano Galperti Group con 30,06m conclude Nicolò Domeneghetti.

Nel getto del peso riservato alle Allieve/Juniores, terzo posto ma prima Allieva per Federica Dozio della Virtus Calco con la misura di 10,42m e con 29,99m anche il 5° posto ma 2^ Allieva nel lancio del Gaivellotto, la compagna di club Francesca Lobina al 4° posto e 2^ Allieva.

Stessa categoria ma nel lancio del disco con Lucia Valenti 4^ Juniores con 29,10m. Nel lancio del disco Assolute, al 6° posto ma 4^ tra le Promesse Valeria Nogara della Pol Bellano Galperti Group con 20,52m per lei anche il 9° posto Assoluto e 7° Promesse nel lancio del giavellotto con 16,19m.