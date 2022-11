A Colverde la 4^ prova del circuito di campestre valida per il campionato provinciale dai Ragazzi sino ai Master

In gara 447 atleti del giovanile, 116 Assoluti dagli Allievi fino ai Master, 25 titoli provinciali

COLVERDE (CO) – L’Asd Lieto Colle, in collaborazione con il Comitato provinciale Fidal Como-Lecco, ha organizzato la quarta e ultima prova del trofeo Lanfritto-Maggioni 2022 di corsa campestre.

Il 1° Memorial “Antonio Cassano” è stato vinto dai padroni di casa del Lieto Colle con i giovani e con gli Assoluti. Il trofeo Lanfritto-Maggioni, invece, è stato vinto della Us San Maurizio con 3309 punti, seguito da Lieto Colle con 2503 punti e Cs Cortenova con 1896 punti. La classifica di giornata, invece, ha visto il successo dell’Us San Maurizio (706 punti), davanti a Lieto Colle (658) e Atletica Merate Promoline (530).

Ben 25 titoli provinciali in palio: 4 vinti dalla Polisportiva Pagnona; 3 per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni e per l’Us San Maurizio; 2 per Premana, Us Derviese e Triangolo Lariano; un titolo per il Lieto Colle, Bernatese, Ag Media Sport, Csc Cortenova, Pol Lib Cernuschese, Pol Bellano Galperti, Villa Guardia, Pro-Sport Running e Btf92 Atletica.

Tutti i titoli provinciali

Ragazze/i: Francesca Burgassi (Lieto Colle), Giordano Contigani (Ge Bernatese)

Cadette/i: Teresa Buzzella (Us Derviese), Tommaso Farina (Us San Maurizio)

Allieve/i: Elisa Peverelli (Ag Media Sport), Paolo Gianola (Premana)

Juniores: Benedetta Buzzella (Us Derviese), Stefano Roncareggi (Atl Triangolo Lariano)

Promesse: Elisa Pastorelli (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Marco Aondio (Atl Lecco Colombo Costruzioni)

Seniores: Alessia Bergamini (Csc Cortenova), Riccardo Ghillioni (Atl Triangolo Lariano)

SF35: Laura Nardo (Pol Pagnona), Manuel Molteni (S. Coop Arl Sg Gs Villaguardia)

SF40: Moira Civiello (Pro-Sport Running)

SF45: Federica Zardoni (Pol Lib Cernuschese), Fausto Rizzi (Premana)

SF50: Gabriella Artusi (Pol Pagnona), Pietro Ivan Gerosa (Asd Btf92 Atletica)

SM55: Oscar Balbiani (Atl Lecco Colombo Costruzioni)

SM60: Nilo Fazzini (Pol Pagnona)

SF65: Anna Angrisani (Pol Bellano Galperti), Marino Tagliaferri (Pagnona)

SM70: Claudio Incagliato (Us San Maurizio)

SM75: Edgardo Locatelli (Us San Maurizio)

Classifica di giornata per il trofeo giovanile

1^ Us San Maurizio (706 punti), 2^ Lieto Colle (658), 3^ Merate Atl Promoline (530), 4^ Premana (481), 5^ Atl Lecco Colombo Costruzioni (460), 6^ Csc Cortenova (441), 7^ Atl Triangolo Lariano (423), 8^ Gs Bernatese (362), 9^ Atl Alto Lario (349), 10^ Up Missaglia (295), 11^ Team Pasturo (294), 13^ Atl 87 Oggiono (243), 15^ Pol Mandello (214), 18^ Gs Virtus Calco (150), 20^ Cassago (138), 23^ Us Derviese (116), 30^ Pol Libertas Cernuschese (57).

I podi delle categorie giovanili e i lecchesi nella top ten

Esordienti: 1^ Martina Ragni (Atl Alto Lario), 2^ Alice Chicco (Gs Bernatese), 3^ Domitilla (Atl Colombo Costruzioni), 9^ Sara Andreotti (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Esordienti: 1° Mattia Basso (Lieto Colle), 2° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 3° Pietro Porro (Atl Triangolo Lariano), 4° Lucio Arienti (Up Missaglia), 9° Riccardo Ghezzi (Gs Virtus Calco), 10° Lorenzo Togni (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Ragazze: 1^ Francesca Burgassi (Lieto Colle), Francesca Franchi (Osg Guanzate), 3^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4^ Anna Riva (Pol Mandello), 5^ Carolina Fazzini (Premana), 9^ Irene Tarzia (Gs Virtus Calco).

Ragazzi: 1° Giordano Contigiani (Gds Bernatese), 2° Davide Colombo Atl Triangolo lariano), 3° Filippo Pozzi (Atl Mariano Comense), 4° Leonardo Milesi (Team Pasturo), 5° Mario Fazzini (Premana), 8° Lorenzo Guido (Team Pasturo).

Cadette: 1^ Teresa Buzzella (Us Derviese), 2^ Noemi Terzaghi (Gs Comense), 3^ Lisa Pagani (Liete Colle), 4^ Denise Mascheri (Csc Cortenova), 5^ Serena Mascheri (Csc Cortenova), 6^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova).

Cadetti: 1° Tommaso Farina (Us San Maurizio), 2° Jacopo Casalino (Lieto Collo), 3° Marco Tiziano Fusi (Us San Maurizio), 45° Federico Orlandi (Team Pasturo), 8° Filippo Tenderini (Premana), 9° Manith Baruffini (Meratica Atletica Promoline), 10° Daniel Triboli (Pol Mandello).

Gli Assoluti sul podio e i lecchesi tra i primi 10 e i primi 5 tra gli Allievi

Allieve: 1^ Elisa Paverelli (Ag Media Sport), 2^ Beatrice Merighi (Cus Insubria Varese Como), 3^ Elisa Pozzoni (Pol Lib Cernuschese), 4^ Sara Arnaboldi (Pro Sport Running), 5^ Alessia Acquistapace (Csc Cortenova).

Allievi: 1° Paolo Gianola (Premana), 2° Nicolò Vergottini (Us Derviese), 3° Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4° Federico Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5° Michael Gianola (Premana).

Assoluta: 1^ Elisa Pastorelli (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Ilaria Bianchi (La Recastello Radici Group), 3^ Sabina Rapelli (Vigor Ligornetto), 4^ Deborah Oberle (Cus Insubria Varese Como), 5^ Laura Nardo (Pol Pagnona), Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 7^ Benedetta Buzzella (Us Derviese), 8^ Elisa Paverelli (Ag Medio Sport), 9^ Letizia Oltolina (Us Derviese), 10^ Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Assoluti: 1° Marco Aondio (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Manuel Molteni (S. Coop Arl Sd Gs Villaguardia), 3° Riccardo Ghilioni (Atl Triangolo Lariano), 4° Stefano Roncareggi (Atl Triangolo Lariano), 5° Davide Novati (Cus Insubria Varese Como), 6° Jacopo Chicco (Gs Bernatese), 7° Giorgio Pozzi (Cus Insubria Varese Como), 8° Matteo Porro (Gsa Cometa), 9° Luca Olivieri (Atl Mariano Comense), 10° Samuel Asiedu (Us Albatese).