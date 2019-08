Laorca. Dal 4 settembre torna il Memorial Matteo Pensotti

Un torneo di calcio a 7 in ricordo di Matteo

Dal 4 all’8 settembre l’evento all’oratorio di Laorca

LECCO – L’Associazione Memorial Matteo Pensotti torna in campo con il torneo di calcio a 7 in ricordo di Matteo, studente del Politecnico di Lecco, scomparso il 5 aprile del 2013 dopo aver lottato fino all’ultimo contro il Sarcoma di Ewing, malattia per la quale la medicina non ha ancora definito un percorso di guarigione.

Giunge così alla 7^ edizione il “Memorial Matteo Pensotti – torneo di calcio a 7″, evento sportivo che ha lo scopo di raccogliere fondi per finanziare la borsa di studio “Matteo Pensotti” destinata al Politecnico di Milano – Polo di Lecco e a sostenere la ricerca contro i tumori mesenchimali presso l’Irccs di Milano e l’istituto Mario Negri.

L’evento, che si avvale del patrocinio del comune di Lecco, si svolgerà dal 4 al 8 settembre all’Oratorio S. Giuseppe di Laorca e vedrà la partecipazione di 8 squadre provenienti dal territorio lecchese. Si disputerà anche un mini torneo di calcio rivolto ai giovanissimi. Previsto, per il secondo anno, anche un mini torneo di pallavolo femminile.

La serata inaugurale di mercoledì 4 settembre vedrà come protagonista il giornalista sportivo Nando Sanvito che proporrà racconti di vita e di sport “Non un sogno ma un segno”, appuntamento alle ore 21 circa presso il salone dell’oratorio di Laorca.

Nell’ambito del torneo, venerdì 6, alle 20, verranno presentate le squadre del Gso Lecco Alta Asd pronte per affrontare la nuova stagione sportiva 2019/2020. Da giovedì 5 per tutta la durata del torneo, sarà attiva la cucina presso l’oratorio, inoltre venerdì 7 e sabato 8 le serate saranno animate dalla musica de “I Croccanti” e “Blasco Liga Tribute”.