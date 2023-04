Laorca. Il 52° Torneo Sant’Angelo lo vince El Cilinder

La formazione del Ramello 2^, battuta in finale ai rigori

Miglior giocatore Cristian Viganò e miglior portiere Ettore Manzini

LECCO – Grande successo calcistico a Laorca per la 52^ edizione del Torneo Sant’Angelo, che si è disputato come da tradizione il pomeriggio di Pasqua e il giorno di pasquetta sul campo dell’oratorio San Giuseppe.

Torneo che quest’anno ha messo in palio il trofeo intitolato alla memoria di Carlo Rusconi e Maurizio Galbusera offerto dai coscritti del 1963. A vincere la 52^ edizione è stata la formazione de’ El Cilinder che in finale ha battuto ai rigori Ramello al termine di una sfida tiratissima conclusa in parità (1 a 1) anche dopo i tempi supplementari. A Ramello, seconda, è stato assegnato il trofeo Claudio Checchin am.

Al terzo posto la formazione de’ La Svizzera che ha battuto nella finalina La Colonna per 5 a 2, alle due formazioni sono stati assegnati rispettivamente i trofei Romildo Maggi am e Aristide Frigerio am.

Miglior giocatore del torneo è stato decretato Cristian Viganò (trofeo Bruno Consulo am), mentre il miglior portiere è andato a Ettore Manzini (trofeo Luigi Bolis am). Come miglior Giovane è stato premiato Ivan Castagna (trofeo Angela Meles am), mentre il trofeo fair play è andato ad Andrea Cunsolo (trofeo Ram).

Soddisfazione da parte degli organizzatori sia per la buona riscuita della due giorni calcistica, sia per la cornice di grande pubblico che come sempre ha seguito la kermesse sportiva. Appuntamento già fissato per il prossimo anno con la 53^ edizione.