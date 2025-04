Laorca. Ramello vince la 54^ edizione del Torneo Sant’Angelo

Finale intensa tra Ramello e Prato La Valle finita 2-1

Nella categoria Ragazzi ha vinto Ramello, mentre tra i Bambini la vittoria è andata a Pra La Valle

LECCO – Il campo dell’Oratorio San Giuseppe di Laorca si è riempito di energia, sorrisi e passione sportiva per la 54^ edizione del Torneo Sant’Angelo, che si è svolto lunedì 21 aprile, in occasione del Lunedì dell’Angelo. La manifestazione, dedicata “in memoria di Claudio Adamoli”, ha vissuto una giornata intensa, con partite ininterrotte dalle 9 alle 18 e un clima di festa che ha coinvolto adulti, ragazzi e, per la prima volta in forma estesa, anche i più piccoli.

Fin dalle 8.30 del mattino, quando sono state servite le colazioni, si respirava un’aria di attesa e partecipazione. Il torneo, nella sua versione “mini”, ha confermato ancora una volta la sua anima comunitaria e intergenerazionale, portando in campo bambini delle scuole elementari (nati tra il 2014 e il 2018), ragazzi delle medie e delle prime superiori (2009-2013) e squadre adulte.

La competizione, oltre al valore sportivo, ha rappresentato anche un’occasione di memoria collettiva. Oltre alla dedica ufficiale a Claudio Adamoli, si è tenuto un momento di raccoglimento in ricordo della scomparsa di Papa Francesco e di Gino Maggi, figura molto amata della comunità laorchese. Un silenzio condiviso che ha unito il pubblico in un gesto di rispetto e riflessione.

Alle 18, come da programma, si sono svolte le premiazioni. La coppa per il primo classificato è andata alla squadra Ramello, aggiudicandosi il Trofeo alla memoria di Adamoli Claudio. La vittoria è giunta dopo una finale combattutissima contro Prato La Valle sconfitto di misura per 2 a 1 al quale è andata la coppa a.m. Invernizzi Dario.

Nella finalina per il 3° e 4° posto, altra sfida tiratissima con La Colonna che vince per 3 a 1 contro La Svizzera conquistando la coppa a.m. Frigerio Aristide.

Riconoscimenti speciali anche per le prestazioni individuali: il premio come miglior giovane è stato assegnato a Claudio Illarietti (coppa a.m. Crippa Alex), miglior portiere Celso (coppa a.m. Rosito Angelo), e miglior giocatore Moundu (coppa a.m. Checchin Arnaldo).

Non da meno l’entusiasmo delle categorie giovanili. Tra i Ragazzi, vince Ramello, secondo Campovai e terzo Guggiarolo. Nella categoria Bambini, vince Pra La Valle, secondo Val Pozza e terzo Crogno. A tutti i bambini e ragazzi partecipanti sono state consegnate medaglie, a suggello di una giornata in cui lo spirito sportivo ha superato ogni classifica.

Servizio Fotografico di Giancarlo Airoldi