L’ASD O. Zanetti brilla alla gara interregionale di ginnastica ritmica ad Albiate

Ricco medagliere per le atlete allenate da Mara Miggiano

“Grande soddisfazione, ora ci prepariamo al Nazionale di giugno”

LECCO – Si è svolta lo scorso fine settimana al Palazzetto di Albiate una gara interregionale di ginnastica ritmica che ha visto la partecipazione di numerose società sportive provenienti da Lombardia, Piemonte e Marche. Tra le protagoniste della competizione, l’ASD O. Zanetti di Lecco ha lasciato il segno con un’ottima prova collettiva e numerosi podi conquistati in diverse categorie.

Le ginnaste lecchesi si sono distinte in ogni attrezzo e fascia d’età, confermando il percorso di crescita dell’intero gruppo. Grande la soddisfazione dell’allenatrice Mara Miggiano, che ha commentato così la prestazione: “Sono molto contenta, abbiamo visto un netto miglioramento delle bimbe, sono cresciute tanto. Abbiamo ottenuto tantissimi piazzamenti importanti, con diversi pari meriti, e siamo quasi sempre salite sul podio. A giugno avremo il Nazionale, e avremo ancora tempo per migliorare”. L’allenatrice ha voluto ringraziare le allenatrici Elisa, Anna, Celine, Arianna, Greta, Chiara che hanno fatto un ottimo lavoro e sono riuscite a trasmettere alle piccole e grandi atlete la passione per questo sport.

Con questo ricco medagliere e un evidente spirito di squadra, l’ASD O. Zanetti guarda ora con entusiasmo ai prossimi appuntamenti stagionali, in particolare al campionato nazionale di giugno, dove punterà a confermare e superare i successi già ottenuti. Il prossimo appuntamento sarà il saggio di fine anno che si svolgerà alla Maria Ausiliatrice il 25 maggio (entrata libera).

I principali risultati

Categoria A1 – Junior/Senior

Palla: 2^ Panzeri Laura, 3^ Uka Gabriela, 4^ Vanalli Giulia, 4^ Pugliese Desire

Cerchio: 1^ Vanalli Giulia, 2^ Panzeri Laura

Fune: 1^ Uka Gabriela

Clavette: 1^ Pugliese Desire

Nastro: 1^ Uka Gabriela, 2^ Panzeri Laura, 3^ Vanalli Giulia e Pugliese Desire

Categoria A2 – Allieve

Corpo libero: 1^ Misto Maddalena

Cerchio: 2^ Cavallaro Sabrina, 3^ Misto Maddalena, 4^ Del Giacco Sofia

Clavette: 1^ Arrigoni Alice, 2^ Del Giacco Sofia, 3^ Cavallaro Sabrina, 4^ Bassani Azzurra

Palla: 2^ Bassani Azzurra, 4^ Cavallaro Sabrina

Fune: 1^ Arrigoni Alice

Categoria A2 – Junior

Palla: 3^ Cavallaro Aurora, 4^ Rota Francesca

Nastro: 3^ Rota Francesca

Clavette: 1^ Cavallaro Aurora, 2^ Rota Francesca

Cerchio: 1^ Cavallaro Aurora

Serie B – Esordienti

1^ Assoluta: Mazzoleni Sofia

Serie B – Allieve

Corpo libero: 1^ Zanetta Cristiana, 2^ La Torre Martina, 3^ Ferrara Elena e Valentini Silvia

Cerchio: 1^ Valentini Silvia, 2^ Zanetta Cristiana

Clavette: 3^ La Torre Martina

Clavette (classifica assoluta): 1^ Ferrara Elena

Serie B – Junior/Senior

Corpo libero: 1^ Civillini Desiree

Cerchio: 1^ Cattaneo Camilla (ottima prova anche per Antonacci Asia, Civillini Desiree, Riva Martina)

Palla: 1^ Macaluso Giorgia, 2^ Calveri Miriam, 3^ Montiron Elena

Clavette: 1^ Cattaneo Camilla, 3^ Macaluso Giorgia

Nastro: 1^ Antonacci Asia, 2^ Riva Martina, 3^ Montiron Elena (buona prova per Calveri Miriam)

Coppie Serie B

Allieve: 1^ Valentini e Ferrara

Junior/Senior: 1^ Montiron e Antonacci, 3^ Calveri e Civillini

Squadre Serie B

Allieve: 1^ La Torre, Mazzoleni e Zanetta

Junior/Senior: 1^ Riva, Cattaneo e Macaluso

Serie C – Allieve

Corpo libero: 1^ Marzouk Aicha, 2^ Nikolla Aurora e Bottura Camilla

Fune: 1^ Gianola Amelia

Cerchio: 2^ Soulama Savanah Ruth, 3^ Gianola Amelia

Palla: 1^ Bottura Camilla e Marzouk Aicha, 2^ Nikolla Aurora, 3^ Soulama Savanah Ruth e Gianola Amelia

Serie C – Junior

1^ Assoluta: Pozzi Elisa

Squadra Serie C – Allieve

1^ Nikolla, Bottura e Marzouk