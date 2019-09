L’Aspoc festeggia 15 anni: “Guardiamo in alto con i piedi piantati per terra”

Piantato un albero nel parchetto di via Martiri di Nassirya

“Chiediamo poco ma vorremmo dare tanto assorbendo difficoltà e problemi”

LECCO – Un ginkgo biloba è la pianta simbolo scelta per celebrare i 15 anni dell’Aspoc – Associazione per lo Sviluppo del Potenziale Cognitivo. Nel pomeriggio di oggi, venerdì, si è tenuta una piccola cerimonia con tutti i ragazzi dell’associazione che hanno partecipato alla messa a dimora del nuovo albero nel parchetto di via Martiri di Nassirya, ad Acquate, rione dove ha sede l’Aspoc College.

“E’ un compleanno importante, un momento molto particolare per una associazione che è nata, cresciuta, si riesce a sostenere e continua a rafforzarsi grazie al muto appoggio di tante persone – ha detto il presidente dell’associazione Domenico Bodega -. Questo è il risultato di un’attività ben piantata per terra grazie al contributo dei nostri ragazzi (se non ci fossero loro anche le ispirazioni e i bisogni non esisterebbero), dei genitori e della loro voglia di confrontarsi su cose non semplici, degli educatori, dei volontari e di chi ha sempre avuto attenzione nei nostri confronti”.

“Un’associazione come la nostra – ha continuato il presidente – si nutre soprattutto di tempo qualificato e abbiamo scelto di chiedere poco ma, come gli alberi, vogliamo dare tanto soprattutto a chi è parte di questa associazione. Vogliamo crescere in silenzio ed essere un punto di riferimento del nostro territorio. Da 6, 8, 10 oggi siamo 280 ragazzi e questo perché abbiamo condiviso con reciproco aiuto e appoggio da parte di tutti di tutti”.

“E questo è il momento per restituire, donare e piantare un albero antico che sia riferimento per tutti – ha concluso Bodega -. L’idea nasce guardando la realtà per quella che è. La nostra è un associazione di genitori di ragazzi con disabilità cognitive e tutti noi sappiamo cosa vuol dire guardare la realtà da punti di vista differenti. Questo albero è alto e antico e questo è un richiamo ben radicato che ci obbliga a guardare in alto con i piedi ben piantati per terra. Non facendo troppo rumore e chiedendo poco, come associazione vorremmo dare tanto in termini di energia affettiva assorbendo difficoltà, problemi, preoccupazioni e… anidride carbonica”.

I ragazzi hanno poi letto alcuni pensieri e hanno raccontato la loro esperienza all’Aspoc College. Quindi hanno espresso un pensiero anche gli insegnati e i genitori. Per l’amministrazione, alla cerimonia ha preso parte l’assessore Corrado Valsecchi. Quindi i ragazzi hanno assistito alla messa a dimora della pianta, mentre ogni membro del consiglio direttivo ha preso il badile per coprire con la terra le radici dell’albero.

Il pomeriggio di festa si è concluso con un brindisi per il compleanno dell’associazione Aspoc.