L’Atletica Lecco chiude nona al Campionato italiano di Società Assoluti

Scudetto all’Athletic Club 96 Alperia Bolzano al maschile e all’Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco al femminile

Per i gialloblu vanno a medaglia Giacomo Proserpio nel martello, Marco Aondio sugli 800m e Mattia Padovani sui 5000m

BRESCIA – Due giornate di gare a Brescia, lo scorso week-end, per il Campionato italiano di Società Assoluti, con le prime 13 società maschili e 12 femminili a sfidarsi per vincere lo scudetto tricolore.

Al femminile squadre Lombarde grandi protagoniste: è l’Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco a conquistare la vittoria con 184 punti bissando lo scudetto dello scorso anno. La Bracco Atletica conquista il 2° posto con 162,5 punti e al terzo troviamo il Cus Pro Patria con 141 punti, . Al maschile vince il titolo l’Athletic Club 96 Alperia Bolzano che, con 187,5 punti, riesce a battere i campioni 2021 dell’Asd Enterprise Sport & Service che chiudono secondi con 177 punti. Medaglia di bronzo all’Asd Atletica Biotekna con 150 punti. Per quanto riguarda le squadre lombarde: 8° Cus Pro Patria Milano con 130,5 punti, 9^ Atl Lecco Colombo Costruzioni con 122,5 e all’11^ Atletica Bergamo 1985 Oriocenter con 115 punti.

Per quanto riguarda i risultati dei gialloblu lecchesi vanno a medaglia Giacomo Proserpio nel martello, Marco Aondio sugli 800m e Mattia Padovani sui 5000m. Il miglior risultato è il 2° posto di Giacomo Proserpio che lancia il martello a 62,28m. Bella gara di Marco Aondio sugli 800m che si prende il 3° posto in 1’51”12. Sul terzo gradino del podio anche Mattia Padovani nei 5000m in 14’19”08.

Per i risultati gli altri lecchesi